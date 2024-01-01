台灣網紅遊日本遇7.6級地震　發文報平安：前腳離開車廂即響警報

日本石川縣能登地區今（1日）連續發生規模5.7及7.6的地震。台媒報道，台灣網紅YouTuber視網膜（陳子見）地震時正在日本旅遊，他在Facebook發文報平安，表示前腳剛離開，就在搭車時遇到地震，聽到車廂發出的警報聲，引來許多網民關心。



據視網膜在社群發文透露，他大約一個多小時前才剛離開石川縣的金澤市，地震發生時，他人在列車上，車廂還發出了警報聲。

他也於留言區分享地震相關資訊，對於震度達到7級感到驚訝，「現在車廂裡面大家都在走廊打電話，希望沒什麼災情。」

他發文報平安後，留言區許多網民留言「注意安全」，有網民表示所在日本搭乘的列車已經緊急停駛，視網膜指他的那列沒有，「雖然看起來我經過的地區震度有到5級。」

日本氣象廳發布重大海嘯警報。（網絡）

日本石川縣能登地方1月1日下午發生7.6級淺層地震，全國多地有震感，JR東日本多線立即停駛，未知何時恢復服務，遠在東京也有震感。東日本鐵路公司（JR東日本）受石川縣發生震度達7級的地震影響，停駛東北、上越、北陸等各條新幹綫，何時恢復運行尚不清楚。根據日本制度，地震震度等級可分為0至7，最大為7。