台灣大選｜台立委候選人認收北京資助參選　違《反滲透法》遭聲押

桃園市第一選區立委候選人、無黨籍的馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園黨部黃姓主委一同訪中國大陸數日，疑似接受統派團體資助獨立參選，涉犯《反滲透法》4日遭桃園地檢署桃園市調查處搜索，通知馬治薇、共犯及證人等8人到案。馬治薇承認中國的確以虛擬貨幣轉帳方式資助其參選，檢察官訊後已於5日清晨向院方聲請羈押。



綜合台媒《聯合報》、《自由時報》報道，民眾黨於去年4月27日到5月8日受理黨內立委初選登記，時任民眾黨桃園黨部發言人馬治薇登記參選第一選區，唯民眾黨中央認為馬治薇與大陸關係太過密切，且懷疑有新黨背景拒絕提名，最終馬治薇以無黨籍身分登記參選。

桃園市第一選區立法委員候選人、無黨籍的馬治薇疑似接受中資參選，遭桃園地檢署依《反滲透法》向桃園地方法院聲押中。圖為馬治薇在選委會抽號次時的留影。（桃園市選委會提供）

報道援引民眾黨桃園黨部主委黃成峻說法，指馬治薇於去年5月初找上他一同參加5月11日的湄洲馬祖進香活動，許多重要的政治人物，包含國民黨立委陳玉珍、前新黨立委吳成典等人都到場，他和3位民眾黨部幹部也有參加，「3天活動期間，馬治薇卻消失一陣子，之後又回來和大家會合」。同時，黃成峻向台媒證實，曾以證人身份被檢方傳喚。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，檢察官高健祐偵辦桃園市某區域立法委員候選人涉犯《反滲透法》案件，4日指揮法務部調查局桃園市調查處兵分四路搜索該名立委候選人住處、服務處，以及同案共犯等處所，總共通知馬姓候選人、共犯及證人共8人到案。

民眾黨總統候選人柯文哲（左）1月3日與馬治薇（右）同框前往桃園宮廟拜票。（Facebook@馬治薇）

台媒報道稱，馬治薇到案後，承認中國的確以虛擬貨幣轉帳方式資助其參選，檢察官訊後，認為無黨籍立委候選人馬治薇涉犯《反滲透法》第4條的受滲透來源資助為參與競選行為罪嫌，罪嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，於5日清晨向院方聲請羈押。

值得關注的是，民眾黨總統候選人柯文哲3日前往桃園車掃拜票時，也與馬治薇合照，一同拉票、拜票。此舉也讓外界聯想，儘管馬治薇以無黨籍參選，卻仍與民眾黨、柯文哲的關係密切。