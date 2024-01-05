台灣大選｜侯友宜承諾就任一年內重啟兩岸兩會對話　恢復兩岸友誼

國民黨總統候選人侯友宜承諾，若就任台灣總統，將在一年內重啟兩岸兩會對話協商，「讓友宜恢復兩岸友誼」。



侯友宜1月4日接受台媒《中國時報》專訪，強調在確保台灣民眾安全的前提下，兩岸兩會對話協商很重要，從最基礎的民間交流、觀光交流、經濟交流開始，最後到官方交流。

被問到若當選，兩岸要如何和平穩定時，侯友宜直言，兩岸其實沒有這麼複雜，大家好好交朋友，和平相處，以兩岸人民福祉為最大目的，不要老是仇中、仇台，「唐山過台灣，大家都是一家人」。

侯友宜也在專訪中批民進黨總統候選人賴清德是中美台關係的不定時炸彈，並提醒賴清德，「食果子拜樹頭，飲水要思源，不要做忘恩負義的事情」。

+ 4

對於賴清德在電視辯論會上說「中華民國給台灣帶來災難」並稱之為口誤，侯友宜同日接受台媒《聯合報》專訪時說，這不是口誤，都是賴清德的實話，「他不是心裡有台獨，賴清德就是台獨。」

至於另一位競爭對手民眾黨總統候選人柯文哲，侯友宜質疑其個性變來變去，一下說兩岸一家親、一下又自稱墨綠，不知道他的中心思想是什麼。

侯友宜強調，「將國家寄託於一個路線不清楚的人，是一場賭注」，戰爭不能用賭的，生命不能用賭的，不可以有萬一，「國家領導人不能模棱兩可」，反對民進黨執政的人必須集中選票，這一票不能浪費。