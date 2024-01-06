大陸空飄氣球持續入台灣上空　台軍：灰色地帶侵擾　企圖影響民心

台灣大選在即，惟來自中國大陸的空飄氣球連續多日逾越台海中線並穿越台灣上空，引發關注。周六（6日），台灣軍方指出，此舉主要目的為灰色地帶侵擾，企圖運用認知作戰影響民心士氣；又指氣球飄移路徑已嚴重威脅多條國際航道安全，呼籲北京立即停止。



台軍發布大陸空飄氣球動態。（mnd.gov.tw）

軍方發布新聞稿指出，針對大陸空飄氣球連續飛越台灣上空，經彙整近期飄移路徑，已對多條國際航道安全造成嚴重威脅，台軍除嚴密掌握相關動態，第一時間通報民航單位適切應處，也對大陸漠視飛航安全，置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧的態度，表達譴責。

當局又指，經分析研判，近期大陸空飄氣球主要目的，是灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響民心士氣，台軍依「料敵從寬」態度，早期預警完成反偵搜隱蔽、掩蔽部署，也呼籲民眾認清大陸認知作戰手法，理性冷靜面對，避免受影響。

軍方強調，國際飛航安全攸關乘客生命、財產安全；各國政府協同合作，共同消弭威脅、確保飛行安全，已為當今人類社會普世價值，大陸卻仍罔顧各國致力推動飛航安全努力，呼籲北京立即停止此種做法，確保區域飛航安全。

據台軍發布的大陸空飄氣球動態，周五（5日）中午12時4分及下午1時5分偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，位於新竹西北方約33浬及西方約51浬，高度約1.7萬呎及2.4萬呎，持續向東北飄行，並於中午12時57分及下午3時37分消失，根據空軍公布的航跡圖，其中1枚經過台灣本島上空。