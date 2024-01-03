4枚大陸空飄氣球越台海中線　台軍方證實：3枚穿越中央山脈

台灣軍方3日公告24小時內解放軍在台海周邊海空域動態，除了9架次解放軍機、4艘次解放軍艦外，更偵獲4枚空飄氣球，其中有3枚飛越台灣領土、1枚則消失在中央山脈。



台防部表示，迄3日早上6時止，偵獲解放軍機9架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部及西南空域2架次、解放軍艦4艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

台灣軍方3日公布的共機及中國大陸空飄氣球飛行軌跡示意圖。（台防部提供）

另外，在空飄氣球部分，台軍方指出2日8時27分、14時53分、15時52分及18時41分偵獲空飄氣球共4枚，越過海峽中線，分別位於清泉崗西南方約105浬、160浬、159浬及基隆西北方約78浬，高度約1.2萬、1.8萬、2.2萬及2.4萬呎，續向東北飄行，並於昨日10時48分、17時18分、19時01分及19時02分消失。

根據台灣軍方公開資料，這是第二次有中國大陸空飄氣球飛越台灣本土上空，最近一次是在今年1月1日，一枚空飄氣球在海峽中線以東顯衝後，一路向東北方向飄行，橫越中央山脈後，在宜花交界處外海消失；今（3）日則再有一枚空飄氣球消失在中央山脈，對於其殘骸如何處置仍待台灣軍方說明。