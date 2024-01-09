大陸發射衛星 　台軍向民眾發警報英文誤稱「導彈飛越台灣」致歉

台灣軍方在今日（9日）下午3時14分向台灣民眾的手機發布「國家級警報」短訊，聲稱中國大陸「於15：04發射衛星，已經飛越南部上空，請民眾注意安全，若發射不明物體，通報警消人員處理」。



該短訊英文版卻用上「Missile」（導彈，台灣稱「飛彈」）一字，台軍隨後表示，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。



台灣軍方在該短訊中的英文版本顯示為：「Air raid Alert」Missile（導彈） flyover Taiwan airspace , be aware.

該短訊英文版本使用了「Missile」（導彈，台灣稱「飛彈」）一字，與中文版本的意思明顯不同。

台軍：火箭飛行路徑經過台灣西南空域上空 高度位於大氣層外

台灣軍方表示，下午3時03分左右，大陸於四川西昌衛星發射中心，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過台灣西南空域上空，高度位於大氣層外。台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

台灣軍方其後又表示，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。

台灣行政院長陳建仁在立法院備詢時接到短訊，第一時間誤稱「中國射飛彈」，後接受國民黨立委林為洲質詢時坦言口誤，表示剛剛警報是中國大陸發射衛星，發射衛星當然也要「國家級警報」，因為這也是一個火箭投射器。

台灣的總統蔡英文當時正在一處社區機構視察，她表示，民主社會就是要公開透明，有甚`麼事情大家都知道、大家注意一下，其他事情政府會做適當的處理，「那是衛星不是飛彈，不用擔心」。

1月9日下午3時03分，大陸在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空。（央視）

大陸央視報道，1月9日下午3時03分，大陸在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行。