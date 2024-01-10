台灣大選｜北京擬擴大中止ECFA關稅減讓　台：介入選舉動機明顯

商務部9日晚間宣布，將研究中止《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單中農漁、機械、紡織品等關稅減讓。台官方10日回應，譴責北京公然以經濟脅迫手段企圖介入台灣大選，政治動機明顯，呼籲兩岸經貿問題應回歸WTO架構下協商，並強調加速經濟去風險的重要性。



北京去年底認定台灣對中國大陸存在貿易壁壘，暫停12項產品關稅優惠，商務部9日續稱，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施取消對中國大陸貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。目前相關部門正依據ECFA相關條款及相關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

大陸商務部去年12月15日公布認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，隨後國務院關稅稅則委員會20日公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓。圖為商務部新聞發言人束玨婷。（VCG）

對此，台灣經濟部回應指出，兩岸雙方都是WTO會員，台灣主張兩岸應在WTO架構下協商貿易壁壘議題，抨擊北京將經貿往來變成政治工具。

台經濟部點名北京近年屢次以經濟脅迫方式影響其他國家，包括日本、挪威、韓國、加拿大、立陶宛、澳洲等等，不同國家跟企業都曾遇到中國的經濟脅迫手段，此刻正值台灣大選前夕，北京介入選舉、影響台灣的政治動機更加明顯。

台經濟部表示，由於中國大陸在特定產業上擴產，以致於產能過剩，或是其經濟復蘇腳步趨緩等因素，2023年早收清單項目出口中國大陸的金額，本就已降低到約150億美金，跟ECFA生效之前相近。跟2010年相比，2023年前11月時，紡織業對中國的出口已從35%減半為17%，機械業也下降11%至24.5%，汽車零組件業也從11.4%降到6.8%。

台經濟部聲明，會做好因應北京經濟脅迫的準備，持續協助產業升級與分散市場，管理與避免經濟脅迫的風險。

2009年6月14日，民進黨推動反ECFA公投。時任民進黨主席蔡英文說，ECFA是「糖衣毒藥」，會讓台灣被中國鎖住。（資料圖片）

與此同時，台灣外交部也表達強烈不滿與譴責，抨擊北京公然以經濟脅迫手段企圖介選。

台外交部表示，北京近來片面透過貿易壁壘調查、中止ECFA部分項目關稅減讓，以及研究進一步擴大取消關稅優惠等一系列舉措，旨在以經貿為武器持續對台施壓，企圖操縱及破壞台灣的民主選舉，以遂行其政治目的。台外交部對於中國大陸公然介入選舉的行為表達強烈不滿與譴責，並呼籲國際社會共同表達嚴正關切。

台外交部指出，北京以經濟脅迫的介選作為，除了傷害兩岸的正常經貿往來與合作外，也會讓台灣人民及產業認清中國大陸非可以穩定發展的市場，呼告國際社會應重視與中國經貿往來的高度風險，凸顯民主國家加速經濟去風險的重要性。