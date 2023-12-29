台灣大選2024︱賴清德不要ECFA　北京聽到了嗎？

2024台灣大選第三場總統電視政見發表會，於12月28日晚間登場。目前居於民調領先的民進黨候選人賴清德，延續前兩場其一貫手法，重炮轟向國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的兩岸政策，批評前者主張「九二共識」與後者「兩岸一家親」，都是「對台灣不利」的「一個中國原則」。



在賴清德看來，只要與中國大陸維持和平合作交流的主張，一律被貼上「統派」的標籤，並定調都是在「走回頭路」。然而，宣稱自己「走對的路」的賴清德，究竟走在什麼「對的路」上，他卻以意識形態打泥巴仗，誰也不知道他會不會將台灣帶向「迷路」。

賴清德在第三輪的結論部分，清清楚楚表態「服貿也好，貨貿也罷，或者是所謂的ECFA，都不是台灣應該要走的路。」換句話說，賴清德已經表明，在他執政下的台灣，連《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）都要扔掉了。

2023年12月28日晚間，2024台灣大選第三場電視政見發表會。（柯文哲競選辦公室提供）

賴清德的「路」，確實走得比蔡英文更前面。蔡英文在上台之前，稱ECFA是「糖衣毒藥」；而賴清德在選舉結果出爐之前，則直接說「台灣不應該走ECFA的路」。問題是，聲稱要走「蔡英文路線」的賴清德，其實不妨問問已經當了近八年總統的蔡英文，為何不乾脆斷掉ECFA這顆「糖衣毒藥」？還要年年從大陸身上賺取高額的貿易順差呢？

北京在12月一連串出手對台灣的貿易制裁，先是認定台灣對陸做法構成「貿易壁壘」，接着宣布中止ECFA早收清單當中12項石化業產品的關稅減讓。在此之前，國台辦也表示支持商務部研究中止ECFA。而最後祭出的報復手段，卻是完全不成比例的。由此可知，陸方的動作，警告意味要大於實際意義，讓台灣社會產生一定程度的危機意識。

然而，台灣官方的反應卻怪異得很。台陸委會主委邱太三，今（2023）年4月即在台立法院表態，強調不希望中止ECFA，否則將「造成兩岸相關業者損失及傷害兩岸經貿關係」。當大陸國務院關稅稅則委員會正式公告中止ECFA部分產品關稅優惠後，台灣經濟部等相關部會又急着跳出來指責大陸乃「貿易經濟脅迫台灣」，陸委會用詞更是咬牙切齒，指大陸「終將自食惡果」。

大陸商務部12月15日公布認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，隨後國務院關稅稅則委員會20日公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓。圖為商務部新聞發言人束玨婷。（VCG）

從各種應對來看，民進黨政府並不想切斷ECFA，甚至非常明白ECFA對台灣經貿發展的重要性，否則就不需要如此氣急敗壞。換句話說，蔡英文早已打臉自己，把「糖衣毒藥」四個字默默吞了回去。可是相當有可能繼承蔡英文大位的賴清德，如今又透過電視與網路鏡頭，公開表示ECFA是「走回頭路」、「台灣不應該走ECFA的路」云云，這到底是在向台灣選民喊話，還是根本是在向北京釋放訊號？

倘若是後者，看來眾人已經可以預料到賴當選後的兩岸關係，只會比蔡時期更糟而不會更好，他絕對會在方方面面與北京「死磕」到底。賴清德這番「台灣不應該走ECFA的路」的表白，相信中國大陸對台政策相關部門都有聽到，賴清德已放出狠話：請讓我「求仁得仁」！

對於賴清德向北京要求的「求仁得仁」，台灣民眾恐怕要做好心理準備。台灣涉陸權威趙春山於12月29日已明言，如果明（2024）年大選還是民進黨執政，台灣對大陸只有「對抗」這一條路，沒有第二條路；而大陸可能對台施以經濟或軍事的雙重壓力，到時候可能不只是石化業受到貿易制裁，面對賴清德與蕭美琴如此「雙獨」政府，「大陸沒有期待，一定對着幹。那台灣民眾就要面對歷史共業，選完就要面對，這是很清楚的圖像。」

2009年6月14日，民進黨推動反ECFA公投。時任民進黨主席蔡英文說，ECFA是「糖衣毒藥」，會讓台灣被中國鎖住。（資料圖片）

對於台灣長年實際對大陸的歧視性貿易壁壘，民進黨賴清德的回應方式是直接宣示不要ECFA。這種「賭輸就翻桌」的心態，看在世界上其他地區眼裏，難道不會對此產生一種「流氓」式的觀感嗎？賴清德在宣示不走ECFA之路後，又自信滿滿的說，如果他當選，一定會「負責讓台灣順利地加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）」，還高調地說：「我們已經走進世界，世界已經敞開雙臂來歡迎台灣的參與」。

賴清德在ECFA問題上，選擇了一條「玉石俱焚」的「死路」。他的自信究竟從何而來？又怎麼好意思提一定進得了CPTPP？我們不得而知。唯一知道的是，如同趙春山教授所言，那台灣民眾就要面對歷史共業吧！