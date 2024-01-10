台灣大選｜選前發射衛星又是北京介選？台總統府：可排除政治企圖

中國大陸按計劃從四川發射一枚天文科學探測衛星升空，因台防部發「國家警報」震撼選情熱絡的台灣。對於各界質疑此舉是否為北京介入台灣大選行為，台總統府9日深夜表示，經各友方情資評估後，研判可排除政治企圖。



台總統府表示，經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際友台國家方面情資進行評估，研判應可排除政治企圖。

台防部9日下午首度發布「國家級警報」，針對中國大陸當日下午3時4分發射衛星，飛越台灣南部上空，籲請民眾注意安全。據台灣軍方說法，此警報意在示警衛星飛行途中可能有掉落物，造成地面人員危險，然而警報英譯版本將衛星翻譯成missile（導彈），台防部承認疏忽並致歉。

台防部1月9日下午3時14分，突連續四次發布「國家級警報」，針對大陆於下午3時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警，嚇壞台灣民眾。弔詭的是，中文標示為「衛星」，但英文內容卻標示為「導彈」（Missile），讓民眾大驚失色。（記者爆料網）

今次事件引發台灣社會不安，亦有民眾質疑是否為北京的介選行動，台灣在野黨則質疑台灣軍方企圖藉此營造中國威脅，影響選舉。針對各方不同質疑，台總統府終於9日深夜對外回應。

台總統府發言人林聿禪表示，經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。

台防部9日晚間也舉行記者會說明中國大陸衛星監測情況，稱美方原本預測該衛星火箭路徑並非經過台灣，但台軍在第一時間監偵發現，衛星經過郴州軌跡異常，可能造成地面風險；飛行路徑將經過台灣台南、台東上空，高度500公里以上，因此由空軍作戰指揮部依專業及權責下達警報，強調「不受政黨政治干擾」。