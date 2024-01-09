中國成功發射愛因斯坦探針衛星　天體爆發｢捕手｣如何探索宇宙？

北京時間2024年1月9日15時03分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行。作為宇宙天體爆發「捕手」，愛因斯坦探針衛星如何探索動態宇宙之謎？



據介紹，愛因斯坦探針衛星是中國科學院空間科學先導專項繼「悟空」「墨子號」「慧眼」「實踐十號」「太極一號」「懷柔一號」「誇父一號」之後，研製發射的又一顆空間科學衛星。捕捉宇宙中的暫現源是愛因斯坦探針衛星的主要任務。

愛因斯坦探針衛星首席科學家袁為民介紹，愛因斯坦探針衛星可以捕捉宇宙中突然出現的一種爆發的現象，或者是天體的劇烈活動，「這種在宇宙中忽然出現、持續一段時間、轉瞬即逝的這種天體，我們也稱為暫現源。」

專家介紹，宇宙中有許多壯觀神奇的贊現源和爆發源，可以在短時間內輻射巨大能量，這些能量集中在X射線波段，呈現複雜的亮度變化，就像不斷綻放的「宇宙焰火」。但目前的衛星很難探測到。為此，需要更大視野及高靈敏度的監視器。

愛因斯坦探針衛星是國際首次在軟X射線波段開展大視場、高靈敏度、動態成像巡天監測的衛星，如同一個宇宙天體爆發的「捕手」，可以精準捕捉更加遙遠和暗弱的暫現源和爆發天體，監測已知天體的活動，對研究恒星活動等過程具有重要科學意義。

設計方面，衛星在國際上首次大規模運用「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術。科學家們通過仿生「龍蝦眼」的微孔陣列X射線聚焦成像原理，經過多年科研攻關和自主創新，最終製造出「龍蝦眼」望遠鏡，觀測靈敏度和空間分辨率相比同類型設備提升10倍以上。

據悉，成功發射升空後，科研團隊將對衛星展開在軌全面測試，對衛星和載荷性能進行一系列驗證。正式投入觀測後，衛星將引導全球天文望遠鏡開展多波段後隨觀測，獲取更為豐富的觀測數據，推動人類對動態宇宙和極端宇宙的認識。