台灣大選｜馬英九「要相信習近平」言論傷選情？傳侯友宜切割心切

撰文：許祺安
出版：更新：

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，國民黨總統候選人侯友宜12日晚間將於新北市舉行選前之夜造勢活動。據了解，馬英九原訂受邀出席該場造勢，但由於日前發表「兩岸關係要相信習近平」言論，或衝擊國民黨選情，傳遭侯友宜切割，要求不要讓馬英九出現在選前之夜台上。

馬英九8日接受外媒《德國之聲》專訪，席間表示「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，言論一出，侯友宜旋即以「想法與馬英九有些不同」柔性切割，民進黨總統候選人賴清德則順勢喊出，今次是「信賴台灣」和「相信習近平」的選擇。

2015年11月7日，中國大陸、台灣領導人習近平、馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

眼見馬英九「相信習近平」說法效應擴大，侯友宜再於11日選前國際記者會上，表態「馬英九之前很多的主張，有些主張及部分的意見，他和我是不一樣的」，明確切割；同時，也傳出侯友宜選前之夜造市場合未邀馬英九到場，引發黨內外揣測。

台媒《風傳媒》引述國民黨知情人士消息報道，「不是沒邀（馬英九）而是臨時取消」，而且是11日上午由侯友宜親自致電國民黨主席朱立倫，要求不要讓馬英九出現在選前之夜台上。

報道稱，一位侯友宜陣營輔選高層認為，侯友宜光是言詞上「切割」馬英九還不夠，還要以具體行動與馬英九劃清界線，因此強烈建議侯友宜出面，要黨中央取消馬英九出席選前之夜活動的邀請。類似的強硬表態也出現在侯友宜記者會新聞稿上，寫道「對於馬英九前總統的有些主張，不贊成也不認同」等重話。

國民黨總統候選人侯友宜1月11日在國際記者會上表示，台灣應該要走中間路線，扮演台海和平的促進者，做到台海安定、台灣安全、世界放心。（張鈞凱攝）

報道表示，國民黨中央很早就向馬英九辦公室發出12日選前之夜的邀請，也得到馬英九會出席的回覆，但侯友宜為避免民進黨藉馬英九的發言，趁勢抹紅影響選情，親自致電朱立倫要求婉拒馬英九出席站台。

報道援引國民黨知情人士說法，透露朱立倫原認為馬英九是前任總統，在國民黨陣營佔有指標意義，且他對外媒的兩岸相關說法與以往並無明顯差異，只是被民進黨斷章取義大做文章，若因此就取消邀請，恐會衍生政治效應有所不妥，但侯友宜頗為堅持，朱立倫也只能尊重。

國民黨副總統候選人趙少康12日受訪時表示，由於馬英久「信習論」引發網絡沸騰，若馬英九出席造勢又解釋半天，被挑語病就很麻煩。趙少康強調，選前最好不要有任何意外，希望選舉平平順順過去就好，這可能是主辦單位的考慮。

台灣大選2024｜蔡英文合體賴清德　呼告「請再相信蔡英文一次」美媒：布林肯於台灣大選前夕將晤中聯部長劉建超侯友宜籲柯支持者勿浪費選票　承諾組藍白聯合政府：做不好不連任
2024台灣大選
兩岸關係
侯友宜
國民黨
馬英九
習近平