台灣大選｜馬英九「要相信習近平」言論傷選情？傳侯友宜切割心切

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，國民黨總統候選人侯友宜12日晚間將於新北市舉行選前之夜造勢活動。據了解，馬英九原訂受邀出席該場造勢，但由於日前發表「兩岸關係要相信習近平」言論，或衝擊國民黨選情，傳遭侯友宜切割，要求不要讓馬英九出現在選前之夜台上。



馬英九8日接受外媒《德國之聲》專訪，席間表示「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，言論一出，侯友宜旋即以「想法與馬英九有些不同」柔性切割，民進黨總統候選人賴清德則順勢喊出，今次是「信賴台灣」和「相信習近平」的選擇。

2015年11月7日，中國大陸、台灣領導人習近平、馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

眼見馬英九「相信習近平」說法效應擴大，侯友宜再於11日選前國際記者會上，表態「馬英九之前很多的主張，有些主張及部分的意見，他和我是不一樣的」，明確切割；同時，也傳出侯友宜選前之夜造市場合未邀馬英九到場，引發黨內外揣測。

台媒《風傳媒》引述國民黨知情人士消息報道，「不是沒邀（馬英九）而是臨時取消」，而且是11日上午由侯友宜親自致電國民黨主席朱立倫，要求不要讓馬英九出現在選前之夜台上。

報道稱，一位侯友宜陣營輔選高層認為，侯友宜光是言詞上「切割」馬英九還不夠，還要以具體行動與馬英九劃清界線，因此強烈建議侯友宜出面，要黨中央取消馬英九出席選前之夜活動的邀請。類似的強硬表態也出現在侯友宜記者會新聞稿上，寫道「對於馬英九前總統的有些主張，不贊成也不認同」等重話。

國民黨總統候選人侯友宜1月11日在國際記者會上表示，台灣應該要走中間路線，扮演台海和平的促進者，做到台海安定、台灣安全、世界放心。（張鈞凱攝）

報道表示，國民黨中央很早就向馬英九辦公室發出12日選前之夜的邀請，也得到馬英九會出席的回覆，但侯友宜為避免民進黨藉馬英九的發言，趁勢抹紅影響選情，親自致電朱立倫要求婉拒馬英九出席站台。

報道援引國民黨知情人士說法，透露朱立倫原認為馬英九是前任總統，在國民黨陣營佔有指標意義，且他對外媒的兩岸相關說法與以往並無明顯差異，只是被民進黨斷章取義大做文章，若因此就取消邀請，恐會衍生政治效應有所不妥，但侯友宜頗為堅持，朱立倫也只能尊重。

國民黨副總統候選人趙少康12日受訪時表示，由於馬英久「信習論」引發網絡沸騰，若馬英九出席造勢又解釋半天，被挑語病就很麻煩。趙少康強調，選前最好不要有任何意外，希望選舉平平順順過去就好，這可能是主辦單位的考慮。