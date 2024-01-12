台灣大選2024｜蔡英文合體賴清德　呼告「請再相信蔡英文一次」

今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，民進黨11日晚間在台北總統府前舉辦造勢晚會，號稱現場有15萬人到場，蔡英文現身為民進黨候選人站台，呼告「請再相信蔡英文一次，因為蔡英文相信賴清德」，民進黨總統候選人賴清德則提出國家生存、民主治理、希望工程等「4個保證」，強調「台灣不走回頭路」。



除了蔡英文、賴清德與搭檔副手蕭美琴親臨活動外，台灣行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、台北市競總主委陳時中、國政藍圖召集人鄭麗君、民進黨台北市立委候選人皆出席11日造勢晚會。

2024年1月11日，蔡英文現身為民進黨正副總統候選人與台北市立委候選人站台。（賴清德競選總部提供）

蔡英文表示，「民主自由是台灣生存發展的護國神山」，面對複雜路況，大家不會放心把鑰匙交給新手駕駛，讚揚「賴清德是唯一準備好的人，只有賴清德，才是能夠堅定守護中華民國台灣的總統」。

同時，蔡英文感謝10年前有「太陽花學運」站出來，「台灣才沒有陷進中國」，並意有所指稱，「10年後，不只支持兩岸服務貿易協議的政黨要回來，也有人為選舉改變立場」。蔡英文並向現場民眾喊話，指「投票更不是為了教訓誰，而是因為珍惜現在生活」。

最後，蔡英文呼籲支持者再相信她一次，「因為蔡英文相信賴清德」，並以蔡氏文青政治語言，宣揚「我們的國家也不用誰來還給我們，因為我們早已經是國家的主人，國家因為人民而偉大」。

賴清德壓軸致詞時表示，「台灣的選擇全世界都在看，到底是要走向未來、還是走回過去；要迎向世界、還是鎖進中國，要堅守民主價值、還是向威權專制低頭，命運掌握在自己手上」。

「民主最好的制衡是4年一次大選，民主不是大風吹」，賴清德說道。

2024年1月11日，民進黨總統候選人賴清德於造勢晚會上提出國家生存、民主治理、希望工程等「4個保證」，強調「台灣不走回頭路」。（賴清德競選總部提供）

此外，賴清德現場提出「4個保證」。第1個保證是「保衛國家生存，守護人民生命」，賴清德主張「和平靠實力，不是靠侵略者善意」，示意將持續強化台灣國防、經濟和民主陣營合作，發揮威懾力量，不卑不亢維持現狀，守護國家生存發展，維護2300萬人寶貴性命。

第2個保證是「民主治理」，賴清德強調，他會組成用人唯才、不分黨派，且最能夠因應挑戰、開放包容的新政府，亦會汲取在野黨意見，團結民意，壯大台灣。第3個保證是「推動國家希望工程」，賴清德自言將在蔡英文政府8年基礎上，推動國家希望工程，不論是價值外交、穩定兩岸、國防自主、經濟升級、能源轉型、青年投資、居住正義、教育平權等，都會繼續且做更多、更好。

最後，第4個保證則是「堅持理想、永不放棄」。他說，「清廉勤政愛鄉土」這7個字，不是掛在牆上，而是放心上時時警惕。