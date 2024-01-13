台灣大選｜因｢信習論｣被消失？馬英九自白捍衛：兩岸互信才能避戰

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選於今（13）日舉行投開票，台灣朝野三組候選陣營皆在選前最後一晚舉辦盛大造勢活動，衝刺選票，唯馬英九未出席國民黨造勢場合，引來「被消失」的議論。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

馬英九日前接受外媒專訪，席間談及「兩岸關係要相信習近平」，相關說法引民進黨抨擊，國民黨總統候選人侯友宜憂衝擊選情，也迅速與馬英九進行政治切割，在選前一天12日的造勢晚會上，原獲邀請的馬英九並未現身。但馬英九12日晚間9時30分仍在臉書發文，一方面呼籲民眾集中選票，支持國民黨總統候選人組合，另一方面也對外澄清釋義「信習論」說法始末。

台灣大選｜馬英九「要相信習近平」言論傷選情？傳侯友宜切割心切

馬英九表示，接受外媒《德國之聲》專訪原意是兩岸要有互信，才能避免走上戰爭。馬英九強調，兩岸要有互信，才能有對話交流，這是3位總統候選人都支持的，並指國民黨副總統候選人趙少康提出一個中肯的觀察：「民進黨有什麼臉打這個題目？」

馬英九指出，美國總統拜登（Joe Biden）過去和習近平見面時，習近平說2027年、2035年沒有攻台計劃，從蔡英文到民進黨總統候選人賴清德都一再引述，「都信任習近平，百分之百的信任」，賴清德甚至提出希望和習近平共進晚餐，質疑「如果沒有互信，這頓晚餐吃得成嗎？」

馬英九表示，為了台灣鄉親的身家性命，為了台灣的安全，呼籲選民出門投票，集中選票，促成政黨輪替，讓台灣脫胎換骨，大步前進。