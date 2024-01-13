台灣大選｜柯文哲發敗選感言：跨出勝利第一步　四年後再投柯文哲

儘管台灣總統大選開票作業尚未結束，但勝負選情已見明朗，民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。柯文哲表示，不論執政還是選舉，他都當成是改變台灣政治的社會運動，還沒有完成就繼續努力；四年後，我相信我們會像今天一樣，自信地把票投給柯文哲，把票投給民眾黨。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

柯文哲表示，民眾黨已經成為關鍵的在野力量，他要以民眾黨主席的身分向支持者致上感謝，「這是台灣第一次在藍綠夾殺下撐出3黨鼎立的局面，這個聲音會成為國家的新方向。在野是監督的力量，請你們不要放棄，我也不會放棄，請你們繼續做台灣的良心，我們不會辜負你們的期望，守護這個國家、守護國家的未來。」

柯文哲承諾，明天還是早上7點半就上班。原先問競選總部總幹事黃珊珊明天要不要放假？但想到立法院還有8席立委，新舊立法委員即將要交接，還有非常多工作要完成，決定星期天繼續7點半上班。

柯文哲最後勉勵現場支持者，今天晚上可以沮喪，但明天打起精神「我們要為台灣的未來努力，自己的未來靠自己去救。柯文哲喊話支持者，「選舉的激情是短暫的，但我們愛護這個國家的理想與熱情，永遠都不會熄滅」。

柯文哲自言，過去十年，不論執政與選舉，他都當成是改變台灣政治的社會運動，還沒有完成就繼續努力。柯文哲表示，雖然今天還沒有走到運動的終點，但已經向前邁進一大步，「我們一定會繼續努力。四年後，我相信我們會像今天一樣，自信地把票投給柯文哲，把票投給民眾黨」，「為了我們國家打拼，有一天我們會贏得自己的勝利」。