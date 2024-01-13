台灣大選2024．持續更新｜點票開始　柯文哲賴清德侯友宜叮噹馬頭

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選及立委選舉在今日（13日）舉行，雖然民進黨總統候選人賴清德在多個民調上保持領先，但國民黨總統候選人侯友宜仍有可能在最後時刻逆襲，加上民眾黨總統候選人柯文哲加入競爭令選情變得更複雜，本屆大選競爭激烈程度遠超上屆。《香港01》記者將在香港及台北為大家全程直擊投票、開票過程。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

16:10

點票開始10分鐘，柯文哲、賴清德、侯友宜票數接近。

點票開始10分鐘，柯文哲、賴清德、侯友宜票數接近。

16:00

全台灣各大投票站開始點票。

13:30

前高雄市長、現任台灣監察院長陳菊今一早回到戶籍地高雄，前往新上國小投票，未料當她投完票要離開的時候，遭到現場等候投票的男子怒罵「去死一死」，陳菊當下並未回應該位民眾，僅淡定微笑回應「謝謝、謝謝」。在側的台灣警方連忙將該名男子拉開，雙方並未發生衝突。

13:20

台灣大選投票現正進行中，高雄傳出一宗撕毀選票案例。一名現年52歲、嫁到台灣已20年的魏姓大陸籍女性因第一次參與投票，今上午10點許在高雄市鳳西國小投票時，不熟投票規則，誤以為投票後要將候選人的選票撕下再投入票匭，沒想到就這樣一次撕毀3張選票，直到問選務人員才知道不能撕票。全案依違反《選舉罷免法》函送高雄地檢署及高雄市選委會參處。

12:25

國民黨不分區立委候選人韓國瑜上午11點30分在妻舅、雲林縣議員李明哲陪同下，回到雲林縣西螺鎮投票所投票，他向現場民眾、民眾問候新年快樂，有媒體叫他「院長好」，韓國瑜聽到笑回「叫得我都臉紅了！」

12:00

台灣大選投票現正進行中，台南市上午傳出第一起投票違規案件，一名年近80歲的張姓男子，上午8點25分攜帶手機入內投票時，因為沒有關機，電話突然響起，他隨手拿起電話接聽時，被選務人員當場發現制止。全案將函送台南市選委會處理，最少裁罰新台幣3萬元。

+ 3

11:40

台灣大選投票正在進行，上午傳出高雄市李姓婦人攜2歲幼童投票時，政黨票不慎遭2歲女兒撕毀，遭警方送辦。

警方調查，李姓婦人今日攜女兒前往投開票所投票，因女兒未滿6歲，經在場選務人員同意讓她帶同入內投票，後因女兒活潑調皮，出手拉扯手中選票，不慎造成選票毀損情事，並非出自故意所為。案經鳳山警分局請示高雄地檢署主任檢察官李怡增及鳳山區選監委員後，全案依違反《選舉罷免法》函送高雄地檢署及高雄市選委會參處。

11:35

國民黨副總統候選人趙少康上午在台北市長蔣萬安陪同下，前往台北市大安國中投票，他在接受台媒訪問時表示，心情很輕鬆，該忙完的都忙完了，作為副手，自己該做、能做的都做了。趙少康自言，已經盡最大力量幫助總統候選人侯友宜，接下來就看選民的決定。

11:30

國民黨主席朱立倫上午由夫人高婉倩陪同現身桃園市八德區的投票所投票。朱立倫表示，投票是民主的展現，希望大家都能踴躍來投票，剛剛也遇到很多小時候的朋友與鄰居，順便跟大家敘敘舊。

11:20

台北市長蔣萬安上午獨自一人到戶籍所在地台北市中山區永安國小投票。蔣萬安強調，天氣或許會影響投票率，呼籲民眾踴躍投票，並期盼整個投票過程順利進行，共同守護台灣的民主價值。

11:10

國民黨總統候選人侯友宜上午10點到戶籍所在地新北市板橋國小投票。侯友宜表示，看到人民自動自發一早出來投票，展現台灣民主，心情很好，期望選民選出最理想的正副總統、立委，也投下政黨票。對於選舉過程的紛紛擾擾，侯友宜期許選後大家要團結，一起面對台灣的未來。

+ 1

10:15

馬英九上午現身戶籍所在地台北市文山區投票所進行投票，但並未接受訪問。

10:00

民進黨總統候選人賴清德上午到台南安平國中投票所投票，與太太吳玫如前後步入投票所。賴清德表示，每次投票都很珍惜，這個是台灣得來不易的民主，應該要珍惜，鼓勵父老鄉親都能踴躍投票。

09:30

台灣的總統蔡英文在民進黨副總統候選人蕭美琴的陪同下走進投票所投票。蔡英文表示，「民主國家公民可用手中一票，來決定國家未來的前途」。

08:10

民眾黨總統候選人柯文哲到投票所投票。

08:00

投票正式開始，投票結束時間為下午4時。全台各地民眾到各投票所投票。據台灣中選會公布資料顯示，台灣正副總統合格選民人數為1954萬8531人，全台共設置1萬7795個投開票所，選務工作人員逾24萬人。

三名總統候選人簡介

+ 20

侯友宜：接受合乎《中華民國憲法》的九二共識

侯友宜出身基層，是豬肉販之子，30餘年的從警生涯中，侯友宜參與過許多全台關注的大案，是台灣家喻戶曉的「刑警代表」。

兩岸政策方面，他過去鮮少表態，去年7月侯友宜終於明確表態，「接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識」，同時強調馬英九是兩岸和平穩定的最佳代言人，「會繼續往前走」。

+ 11

賴清德：加強台灣國防 兩岸問題維持現狀

民進黨此次推出有「台獨金孫」稱號的賴清德擔任總統候選人。賴清德因「台獨」意識形態濃烈，曾引發坊間傳言「美國疑賴論」、及「票投民進黨，青年上戰場」等非議。

兩岸政策方面，賴清德提出台海和平的「四大支柱」，強調要加強國防，兩岸問題維持現狀等主張。

然而鑑於賴清德的從政經歷及「台獨」言論，北京對其參選後的兩岸關係表態口誅筆伐，多次喊話「台獨工作者就是戰爭製造者」、「台獨意味著戰爭」等，警告意味濃厚。

+ 4

柯文哲：「兩岸一家親」比「兩岸一家仇」好

2014年台大醫生柯文哲成為台北市改制為直轄市之後的首任無黨籍市長。2018年柯文哲在藍綠夾擊下連任台北市長。2019年，柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，宣示走非藍非綠的「白色」路線。

柯文哲主張兩岸政策應遵循「五個互相」，認為「兩岸一家親」比「兩岸一家仇」好得多，期望確保對等尊嚴、增加彼此善意，緩解兩岸衝突，創造台海和平。