台灣大選2024｜陸委會籲大陸尊重選舉結果　理性看待兩岸新局

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】民進黨總統候選人賴清德，在2024台灣總統大選中勝選。對於選舉結果，台灣陸委會表示，「充分彰顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心」，並呼籲大陸，「完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局。」



陸委會呼籲大陸，「完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局」。（資料圖片）

陸委會指出，「我們高度遺憾陸方在選前透過各種方式介入本次大選，企圖影響台灣人民的投票意向，事實證明這些做法適得其反，無助於兩岸關係正向發展，更不會改變台灣人民堅持民主自由生活方式的決心。」

陸委會強調，賴清德明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命。將依照憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和大陸展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對大陸的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」，未來仍將秉持「四個堅持」，穩健處理兩岸關係。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝選。（賴清德Youtube截圖）

陸委會呼籲大陸，「務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局，放棄威權、僵化的政治思維，停止對台脅迫施壓，以開放的態度推動健康有序的兩岸交流，不設前提與我方進行溝通對話，共同為兩岸良性互動與區域和平穩定創造有利條件。」