台灣大選｜賴清德：台海穩定是世界安全必要元素　｢中國也有責任｣

隨着國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲13日晚間先後承認敗選，民進黨總統候人賴清德偕同副手蕭美琴同晚稍後宣布勝選並召開國際記者會。現場媒體高度聚焦兩岸關係情勢，賴清德表示，他上任後將「依照中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

賴清德首先自言，台灣今日完成選舉，向世界展現台灣人對民主體制的珍惜，「締造2024年民主陣營第一場勝利」。同時，賴清德用三個意義定義了自己的勝選，包含「台灣選擇站在民主這一邊，將繼續和國際民主盟友並肩同行」、「人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入」，以及自己獲得最多選票支持，「代表走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路」。

對於兩岸關係，賴清德重申維持台海的和平穩定，會是他擔任總統的重要使命。他將依照「中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標」。然而，賴清德也強硬表示，「面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」。

外媒《路透社》提問，相較於蔡英文，賴清德是否有不同做法展現善意？又如何才能重啟與北京對話？賴清德重申，依據中華民國憲政體制推動兩岸事務，希望兩岸可以回到健康有敘的交流。但賴清德話鋒一轉，認為蔡英文過去不斷對北京釋出善意，可惜並未獲得應有回應，「我們希望未來在新的情勢之下，中國可以體認到和平是符合雙方利益，同時台海穩定更是世界安全跟繁榮的必要元素，中國要體認到自己也有責任，共同促進兩岸的穩定跟發展」。

賴清德另在答覆《彭博社》提問時，主張蔡英文的兩岸政策相當穩健，受到國際社會肯定與支持，自認台灣沒有進行任何挑釁，只是想要維持民主自由的生活方式。強調只要秉持對等尊嚴，台灣樂意與中國交流合作，促進兩岸人民的福祉，創造和平共榮。