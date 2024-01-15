大選後第二日　蔡英文接見美跨黨派資深代表團：凸顯台美緊密關係

台灣2024總統大選落幕，由民進黨候選人賴清德及蕭美琴勝選。美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團於14日至16日訪台。



台灣的總統蔡英文今天（15日）接見美國跨黨派資深代表團。蔡英文說，13日台灣剛完成總統及立委大選，美方立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表團訪問台灣，意義重大，不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

蔡英文表示，正如她一再強調，現在的台灣是世界的台灣，這8年台灣持續加深跟各地合作，尤其去年台美21世紀貿易倡議的首批協定完成簽署，這是台美自1979年以來結構最完整的貿易協定，為雙方經貿關係創下重要里程碑。

前美國國務院副國務卿史坦柏格（左）及前美國國家安全顧問哈德利（右）。（網絡圖片）

蔡英文也期待，台美之間能夠早日解決雙重課稅問題，協助台商多元化海外布局，也有助美國強化經濟韌性；她相信，隨著夥伴關係提升，台美能在環境永續、科技發展、教育文化等領域擴大合作，未來就如同台美這幾年來攜手對抗疫情，也將共同合作，因應各項全球性的挑戰。

蔡英文表示，新的一年，台灣將展開新局，不變的是台灣必須持續進步發展，感謝美國與訪賓對台灣的重視支持，也希望台美關係持續前進，成為區域與全球繁榮發展重要動力。