台灣大選｜賴清德勝選後　美國前國安顧問、前副國務卿率團抵台

台灣2024年總統大選落幕，由民進黨候選人賴清德及蕭美琴勝選。台外交部今晚證實，這次美方是由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，於14日至16日訪台。



美國在台協會（AIT）1月14日表示此次美國代表團是遵循先例，在選舉結束後派前資深官員以私人身份造訪台灣。

台外交部指出，代表團在台期間將晉見蔡英文、拜會台灣政府高層及各界政治領袖，除祝賀我國順利完成民主選舉，也將與我方就台美各項重要議題及未來展望深入交換意見。

據台外交部表示，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動展現對我國民主成就的支持與肯定。

台外交部表示，美方在台灣大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀外，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明台灣政府與人民珍視且堅定捍衛的民主價值正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。

賴清德和蕭美琴將成為台灣新任的總統、副總統。（梁鵬威攝）

新聞稿強調，未來台灣將在既有的良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。