台媒：瑙魯斷交前向台灣索26億台幣巨額經濟援助　大陸搶先買單

太平洋島國瑙魯（Nauru）15日（周一）宣布與台灣斷交，與北京建交。台灣批評中國大陸積極接觸瑙魯政要，以經濟利益誘使該國轉向。包括中央社等多個台媒引述台灣涉外人士消息稱，斷交前瑙魯向台灣索求約26億元新台幣（約6.6億港幣）巨額經濟援助，台灣難以負擔，中國大陸答應瑙魯特定條件，瑙魯隨即宣布與台斷交。



台灣政府宣布與瑙魯斷交，全面停止雙邊合作、撤離大使館及技術人員。（影片截圖）

台媒中央社的報道引述消息人士指，瑙魯當地分別有澳洲關閉瑙魯難民處理中心巨額財政缺口、瑙魯主辦2026年的密克羅尼西亞運動會田徑場工程經費，以及澳洲Bendigo銀行關閉瑙魯分行等案，因此向台灣要求巨額經濟援助。在上述案件中，又以瑙魯難民處理中心最為嚴重。

消息人士解釋，瑙魯難民處理中心由澳洲開設、出資給瑙魯安置難民，據公開資料顯示，該中心一年花費1.25億澳幣（約26億元新台幣、6.6億港幣），佔瑙魯每年政府預算總額超過一半以上，連帶造成當地大量人口失業。

消息人士稱，台灣收到瑙魯政府要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰近地區一起談合作、商討對於援助瑙魯難民中心的最好方案，而田徑場費用還在可負擔範圍，但一切還在評估及協商時，中國大陸答應特定條件，瑙魯把自己推向中國大陸、宣布與台灣斷交。

圖為太平洋島國瑙魯的地理位置（紅點位置）（Google地圖）

國台辦批民進黨慣於金錢外交：失道寡助 利盡則散

台灣批評中國大陸積極接觸瑙魯政要，以經濟利益誘使該國轉向。大陸國台辦15日晚間則表示，瑙魯是跟隨時代潮流、站在歷史正確的一邊，並反批民進黨當局慣於「金錢外交」，失道寡助，相關的說法胡編亂造，不過是在自曝其短。