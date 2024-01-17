台灣大選｜賴清德退出民進黨新潮流系　柯文哲韓國瑜均曾怒轟該派

台灣2024總統大選落幕，由民進黨候選人賴清德及蕭美琴勝選。賴清德屬於民進黨內新潮流派系，新潮流辦公室今曰（17日）發出新聞稿表示，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。



新潮流辦公室表示，和賴清德討論過後，一致同意台灣的總統身負帶領政府、主持政務的重任，在民進黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

在這次台灣總統大選中，新潮流派系曾經成為選舉攻防議題。民眾黨主席柯文哲曾表示，新潮流不倒，台灣不會好。

韓國瑜批新潮流：藉民進黨控制台灣

根據資料，新潮流派系是民進黨的派系之一，主要是以1984年創刊的黨外運動雜誌《新潮流雜誌》的編採與撰稿人員為班底組成。至今仍活躍於台灣政壇的有前國安會秘書長邱義仁、民進黨大老吳乃仁、前立委林濁水、洪奇昌、前宜蘭縣長劉守成等。新潮流內部嚴明，擁有強烈的「列寧式政黨」特質。

早期的新潮流派系較為關懷勞動階層、社運團體，之後汲取早期經驗轉向「群眾路線」，同時結合台獨勢力，推動民進黨制定「台獨黨綱」。

韓國瑜曾批評新潮流派系不僅藉著民進黨控制台灣，更指新潮流派系宛如癌細胞，眼中只有金錢、權力跟鬥爭。（韓國瑜辦公室供圖）

在2020台灣總統大選期間，當時的國民黨籍總統候選人韓國瑜曾秀出一張「新潮流百官圖」，列出新潮流派系人馬當時任職，韓國瑜批評他們不僅藉著民進黨控制台灣，更指新潮流派系宛如癌細胞，眼中只有金錢、權力跟鬥爭，「他們在耍政治，他們忘記了，台灣人民過得多辛苦」。