台灣大選｜美專家：戰爭風險不會增加　少數政府反有機會推動團結

台灣大選結果已出爐，曾公開表示自己是「務實的台獨工作者」民進黨主席賴清德當選總統，令外界關注台海局勢走向。對此，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard C. Bush）近日分析，台灣的政府治理將更為複雜，但所幸台灣已有經驗，行政、立法機關的談判技巧將十分寶貴。前白宮國安會中國事務主任、中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）則認為，大選結果不會增加武統的戰爭風險。



華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）邀請專家學者分析台灣大選結果與影響，並在周三（17日）發布分析。卜睿哲表示，民進黨贏下總統選舉，但失去立法院多數黨地位，台灣的政治體系可能變得更為分散，政府治理將更加複雜。同時，取得8席的民眾黨將擁有極大的議價能力。不過，早在2008年前，台灣就有過立法妥協經驗，即使沒有一方能獲得所期望的一切，政策仍能通過。他認為，這些討價還價的技巧將變得十分寶貴。

柯文哲率領的民眾黨將成為關鍵少數。（柯文哲競選總部）

何瑞恩則認為，儘管北京不樂見大選結果，但戰爭風險並不會增加。他指出，中共總書記習近平不需要在短期內控制台灣，他只是無法承受在其任內「永遠」失去台灣的後果。另一方面，選舉結果亦顯示，台灣民眾傾向維持現狀，這給予習近平寬慰的事實。

此外，布魯金斯研究所東亞政策研究中心研究員金沛雅（Patricia Kim）提到，賴清德在勝選演說中重申維護台海和平穩定的責任，也願意與北京在尊嚴、對等原則下對話。現時球落在北京一方，其可以表明不放棄目標，但願意採取明智與務實的行動。

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）則認為，台灣人民其實沒有以為的分裂，皆希望生活在基本的安全與寧靜中，希望享受得之不易的自由，並希望政府改善民生、承擔責任，同時找到與中國大陸相處的方式，既能維持現狀，又能進行經濟與文化交流。其認為，賴清德的少數政府，或許反而有機會推動台灣政治走向更團結與長遠的願景。