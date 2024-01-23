寒流襲台│逾30人「無呼吸心跳」送醫搶救多人離世　最年輕僅30歲

台灣遭遇入冬以來最強寒流侵襲，多地近兩日通報有民眾「無呼吸心跳」送醫，總人數逾30人以上。多地消防局稱雖無法判定是否因天氣因素失去呼吸心跳，但也提醒長者及心血管疾病患者務必注意保暖。



台灣遭遇入冬以來最強寒流侵襲，圖為台灣太平山下雪。（《聯合報》）

綜合台媒報道，根據台北及新北消防局統計，從昨日（23日）到今天（23日）早上8點前，已接獲11宗無呼吸心跳通報。

台北市消防局表示，該市送醫搶救6人分別為4男2女，平均年紀80歲，多為年長者，雖無法判定是否因天氣因素失去呼吸心跳，仍提醒家中長者注意保暖，尤其有心血管疾病患者及敏感族群請務必準備保暖用具、並注意燃氣熱水器使用安全。

台中市消防局則統計，昨日（22日）共有11人因疾病無呼吸心跳送醫，最低年齡為30歲，最高為79歲。

基隆消防局今日（23日）早上則指，自昨日（22日）起截至目前為止，消防局共接獲5宗無呼吸心跳通報，送醫後都不幸離世，年齡介於52歲至97歲之間。

彰化縣消防局統計從昨天（22日）上午8時到今天（23日）上午8時為止，有2人送醫到院時無呼吸心跳。

南投縣消防局統計，從昨天（22日）晚間至今天（23日）上午，共有3人無呼吸心跳送醫。

台灣中央氣象署針對全台20縣市發布低溫警報，指23日、24日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。23日中部以北、東北部、東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫。