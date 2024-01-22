寒潮南下　廣東清遠、韶關山區迎今年首場降雪

今年首個寒潮繼續南下，中央氣象台今（22日）早6時繼續發布暴雪黃色預警、大風藍色預警，以及發布寒潮藍色預警。

強冷空氣昨（21日）夜起自北向南影響廣東清遠市，當地山區今早迎來首場降雪；韶關樂昌北部的高寒山區同樣出現小雪。



廣東省氣象服務中心預報，1月22日至24日，受冷空氣補充影響，廣東省大部陰雨寒冷天氣，各地氣溫持續下降，將有大範圍的5℃及以下低溫，粵北、珠三角北部的山區最低氣溫可達0℃以下有冰凍，粵北山區有凍雨或小雪。

1月22日，清遠市連山永和鎮巾子村金子山、連州市三水鄉沙坪村南風坳、連州瑤安鄉等高海拔山區出現霧凇、輕微凍雨、零星雨夾雪等華南地區罕見的冰雪天氣。韶關樂昌北部的高寒山區出現小雪，受冷空氣持續補充影響，韶關市中北部有望出現雨夾雪或小雪。

+ 1

中央氣象台預計，南方的降雪重心向東向南推進，湖南南部、江西中南部、浙江西南部、福建西北部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區有大到暴雪（10～15毫米），上述部分地區新增積雪深度2～6厘米，局地可達8厘米以上。貴州西南部、雲南東部、廣西北部等地局地有凍雨。

受寒潮影響，中東部大部地區氣溫明顯下跌，今晨氣溫0℃線位於貴州南部、湖南南部、江西北部、江蘇南部一帶。預計1月22日上午8時至23日晚上8時，強冷空氣將繼續影響全國。1月23日，最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部和廣東北部一帶。

氣象專家提醒，南方地區此次降雪範圍較大，積雪深度較深，公眾需及時清理積雪，外出時需注意道路濕滑、能見度較差等對交通出行的不利影響。此次寒潮過後，南方地區氣溫仍會較低，市民出門時需做好保暖措施。