眼淚鼻水浸濕口罩　台灣男嬰托兒所焗死　父母捐出心臟遺愛人間

新北市一名11月大男嬰疑在托兒中心遭被眼淚和鼻水浸濕的口罩活活悶死，華視主播林彥汝透過FB揭露此事後，引發台灣社會譁然。林彥汝昨日（24日）又在FB發文透露，男嬰家屬已同意器官捐贈，將男嬰的心臟遺愛人間。



該名不幸失去生命的嬰兒照片。（Facebook@林彥汝）

綜合台媒報道，林彥汝24日最新發文稱，「昨晚我趕到醫院，看到媽媽哭腫的雙眼充滿無助，軒軒（死亡男嬰）小小脆弱的身體已經承受許多搶救的措施，令人不捨！爸爸只能求神拜佛跪求奇蹟。但軒軒終究沒撐過來，醫生判定腦死」。

林彥汝透露，這對父母同意捐贈兒子的心臟遺愛人間。令人遺憾的是，夫妻倆求子8、9年好不容易懷上孩子，尤其男嬰母親已高齡，打了許多針，冒著身體風險生下孩子，兒子長得白胖可愛健康也很乖，如今卻天人永隔。

林彥汝描述稱：「昨晚他們緊緊擁抱著軒軒告別。媽媽說她已經想好要請育嬰假來陪伴他，一家人對未來有美好的規劃，雖然軒軒再也聽不到。爸爸也抱著軒軒轉，玩著生前最愛的遊戲，床邊擺滿他最愛的玩具，軒軒是充滿被愛的離開。」

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林彥汝24日發文揭露朋友姊姊在22日上午將孩子送到托兒中心，沒想到過不久卻接到托兒中心來電，稱孩子已沒了呼吸心跳，在深切治療部搶救中。

文章指，事後調閱閉路電視才發現，原來因為近日呼吸道疾病流行，托兒中心這周開始實施口罩令，孩子不願戴口罩大哭，老師強硬幫他戴上，疑似因為嬰兒大哭，眼淚和鼻水浸濕口罩，因此黏住口鼻窒息。最可怕的是孩子掙扎倒下，老師卻以為他哭累了在睡覺，就此錯過黃金急救時間。

據台媒報道，男嬰雙親事後決定對托兒中心張姓主任、林姓及曾姓2名照顧員提告過失致死，2名照顧員訊後移送地檢署偵辦，而檢方複訊後則將2人裁定無保請回。