6個月大女嬰哭鬧不止哄不了？細心醫生發現原因竟是一根4公分頭髮

近日大陸湖南一名年輕媽媽抱著6個月大女兒，前往長沙市中心醫院皮膚科就診，稱前一天孩子洗完澡後便大哭大鬧，怎麼哄都沒效，這才發現一根頭髮絲「鑽」進女兒腳底，趕忙來醫院取出。



據《湖南日報》報導，該醫院皮膚科副主任醫師張超接診後，脫下幼兒的鞋襪，仔細查看幼兒左腳，肉眼可見孩子前腳掌部位皮膚下紮進了一根長約4公分的黑色頭髮絲，髮絲完全「嵌入」到皮下，頭髮絲的前端還一直延伸至二趾、三趾間的皮膚裡，導致趾縫間隙發紅，有感染跡象。

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張超告訴女嬰母親袁女士（化名），頭髮絲之所以能「鑽」進孩子的足部皮膚，一方面是因為嬰幼兒足部皮膚非常薄嫩，另一方面也與頭髮的質地、直徑和「扎」入角度有關，如果髮絲較硬較粗，角度又正好與皮膚形成了一定的角度，就有可能在反復接觸、摩擦、擠壓的過程中不斷地「鑽」進皮膚。若家長沒有及時發現問題，頭髮「扎」入皮膚若時間過長，扎入部位會慢性感染，形成炎症性異物肉芽腫，嚴重者甚至會面臨手術治療的風險。

隨後，張超在治療室裡為患兒的左足進行消毒處理，然後緩慢拔出頭髮，並做了消毒處理。醫師提醒，如果嬰幼兒足部皮膚「扎」入異物，建議前往醫院，在專科醫生的幫助下取出異物。如果在消毒不嚴格的情況下自行取出，很容易造成化膿感染。

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