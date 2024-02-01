3中國大陸公民「跳機」到台灣求庇護　台移民署：依法送回吉隆坡

中國大陸公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自馬來西亞吉隆坡來台轉機卻「跳機」求庇護。台灣移民署表示，轉機旅客未依規定且不具備入境有效簽證或許可，依法在2月1日（今天）送回吉隆坡。



《自由亞洲電台》報道，先前逃離中國前往泰國的3名中國公民，從馬來西亞搭機於1月30日抵達台灣，但3人告訴媒體，決定跳機滯留台灣的原因，是擔心返回中國恐有入獄風險，希望台灣同意他們停留直到前往第三地。

報道指出，田永德是52歲的內蒙古人士．他在2023年11月3日從中國出來後一直在泰國，並取得聯合國臨時難民卡。他表示，泰國最近抓了一名國際難民付遺風，他怕自己在泰國也被抓。尤其是中國外交部長王毅最近訪問了泰國，他認為自己必須要離開，因此5天前到了馬來西亞。

田永德提到，他2月2日受邀前往美國紐約出席民主黨第五屆代表大會，但美國政府尚未發簽證給他。另外兩名跳機的中國人士是一對來自廣西省的母子，53歲的韋亞妮和17歲的黃星星。

對此，台灣移民署國境事務大2月1日表示，中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自馬來西亞搭機抵台，原本計劃在台轉機搭乘31日下午飛北京班機，不過3人在31日上午8時許到台灣移民署國境事務大隊櫃檯聲稱要求庇護，經詢問訴求，3人自稱想要前往美國但無相關簽證。

台灣移民署表示，外來旅客來台轉機，應依原定航程前往下一目的地，如未前往下一目的地，且未具備入境的有效簽證或許可者，依國際航空慣例及現有法令即予遣返回上一航點，1月31日晚間暫時留置在照護室。

台灣移民署指出，由於長榮航空飛吉隆坡班機一天只有1班，因此3人延到2月1日上午才執行返回手續，3人今天上午8時30分搭乘長榮航空班機送回吉隆坡，執行過程順利。