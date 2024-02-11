大年初一台灣3場惡火奪6命　老夫妻與兒女吃除夕團年飯後葬身火窟

在大年初一（10日），台灣桃園、新竹發生三宗火災，無情之火奪走六條人命。



台媒《聯合報》報道，桃園市大園區一處公寓二樓10日下午四時多傳出火警，三名外籍勞工葬身火窟。

這宗火警疑因租住二樓的印尼籍新移民太太準備晚餐時不慎發生爆炸釀災，該女子逃出，但消防員在三樓樓梯旁、後方房間內，分別尋獲一具女性焦屍和一對失去生命跡象的男女，三名外籍勞工身分待查。

新竹縣在大年初一發生兩宗死亡火警，其中一宗為新豐鄉青埔村的三合院磚造房屋火警，造成一對老夫妻逃生不及雙亡。

逃生不及的72歲老翁與其69歲妻子前晚和4名兒女在三合院老屋吃除夕團年飯，但因為三合院住處太小，4名兒女當晚都睡在隔壁鄰居借住的空屋或屋外的車上。10日清晨三合院老家竄火時，睡在車上的二兒子發現報警，老夫妻被發現時倒臥在三合院廚房。

而在新竹縣關西鎮南新里發生的另一宗火警中，一棟3層樓建築物在清晨突然竄火，造成一名36歲男子逃生不及身亡。

報道指，該戶一家三口，當時男子父母因大年初一到屋外拜神，沒想到屋內竟發生火警，曾試圖打電話叫兒子逃出屋外，但兒子已無回應，被發現時遭雜物壓住葬生火窟。