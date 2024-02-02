煙花慘釀火警　驚揭擺設消火栓阻礙救援　貴州男：母親被活活嗆死

貴州貴陽有單位周二（1月30日）發生火警，消防員趕赴現場後發現消火栓只是擺設，救援行動亦因此耽誤逾半個鐘，導致單位內長者吸入大量濃煙葬身火海。事發後，長者兒子拍片怒斥「這房子是怎麼通過驗收的」，值得注意的是，他兩年前就已投訴過小區消防問題，但卻未有收到任何整改結果。



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一則「小區放煙花失火，男子自救期間消防栓無法接水」的影片引發廣泛關注，片中男子講述家中起火經過，因小區有人放煙花，火舌濺入室內引燃雜物，消防員雖在事發後及時趕到救援，但卻當場發現消火栓櫃門被螺絲緊緊釘住，砸開櫃門後又發現消防栓因水帶接口缺失無法正常使用，嘗試多次仍未能成功。

「失火了，火勢第一時間沒法撲滅，消防大隊現在人來了，他們也沒法接這個水！我不知道當初的時候，這房子是怎麼驗收通過的，怎麼交的房！」男子在片中激動地喊到，其後更憤怒地將水管掉到地上。

當局事發後通報指，1月30日晚上9時49分，貴陽市雲岩區東山壹號甲棟2單元14樓一單位發生火警，消防員接報後即時趕赴現場，直至當晚10時25分才撲救結束，救出1名被困人員搶救無效身亡。

初步調查顯示，起火原因為煙花火舌濺入室內，引燃雜物所致。而救援過程中發現消防栓因水帶接口缺失無法正常使用，針對這一問題，當局已經成立工作組開展調查。

發生火警的單位。（上游新聞）

男子其後再發布影片透露，母親已在火警中去世，「我們從醫院回來了，我母親沒有救過來，消防隊的車到了路口那裏以後，進不來，到最後他們只能把車停的遠遠的，用水管一節一節的接，把我母親救出來，已經半個小時過去。」男子續指，母親當時躲在衛生間中，「是被活活嗆死的」。

及至周四（2月1日）男子的哥哥亦發聲指，弟弟2022年11月就曾實名舉報過小區的消防問題，但沒有收到任何整改結果。他們希望改進小區整體的消防設施，並宣傳不合格消防措施的危害。

網民點睇：

「買房子這件事上，只有你花的錢是真的。」

「誰能接受到了媽媽是因為這種事故離世。」

「消防這事挺普遍的，我們小區也經常有車停路邊導致不夠寬，消防門經常為了通風開着。」

「曾經舉報小區消防通道停車，消防讓我找物業解決……我說物業能解決我還需要舉報？」

「舉報無人問津，監管形同虛設，還說就你事多。消防怎麽驗收的，物業怎麽維護的，要是給錢就能通過，乾脆明碼標價算了。放煙花確實可恨，但水帶都接不上，人禍引發的人禍，必須要嚴查重罰。」

