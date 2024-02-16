大陸漁船翻覆釀死掀兩岸罵戰　台學者憂：恐打破金廈水域線默契

一艘大陸籍漁船被台灣海巡追緝時翻覆造成兩人死亡，令兩岸情勢升溫，有知情人士擔憂金門、廈門之間的禁、限制水域默契線將被打破。受訪學者分析，此事存有「灰色地帶」衝突隱憂，台灣對人員、船隻的後續處理方式，將影響中國大陸未來在金廈水域的行動態度。



這艘大陸快艇2月14日下午「越界」闖入金門海域，遭台灣執法船隻追緝時翻覆，導致船上四人落海，其中兩人送醫搶救不治身亡。 綜合台媒報道，兩名生還者被台灣海洋委員會海巡署偵防分署金門查緝隊扣留，製作筆錄。

國台辦14日晚間以發言人朱鳳蓮名義發出新聞稿，將此事定性為「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，並要求台灣立即查明事件真相，杜絕此類事件再度發生。

新聞稿也批評民進黨政府，以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險方式對待大陸漁民，是導致這起事件發生的主要原因，要求台方尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

這起事件在大陸網上持續發酵，15日下午登上微博要聞熱搜榜首，累計閱讀數突破1億2000萬次。不少網民不滿大陸官方缺乏實際報復行動，留言要求大陸停止供水給金門、擊沉台灣船隻等。

台灣海巡署同日發出新聞稿對事故表示遺憾，並指船隻當時進入禁止水域內0.86海裡（約1.6公里），且蛇行拒檢才不慎翻覆。海巡署強調，涉案船舶無船名、無船舶證書和無船籍港登記，為兩岸協同執法共同關注對象，雙方對此類船舶都會加強取締。

台灣兩岸事務主管機關陸委會同日也發布新聞稿，指多艘次大陸漁船近日不斷地進入台灣限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害台灣漁民權益及沿岸居民生活，希望陸方主管單位能加以約束。

陸委會主委邱太三受訪時則表示，陸委會和海巡署都與大陸保持一定聯繫，會即時讓陸方知道相關調查情形，一段時間有結果會通知對方。

台媒《聯合報》引述金門知情人士擔憂，此事或代表大陸將比照漠視台海中線的前例，不再承認金門與廈門間的禁、限制水域線。 金門縣府官員也已走訪縣漁會，提醒漁民互相節制、低調行事，避免再擦槍走火。

台灣大學政治學系教授張登及接受《聯合早報》採訪時分析，陸方提及「在台海傳統漁區作業的歷史事實」，意味著並不接受台灣所劃定的禁、限制水域。

他研判，台灣後續如何處理生還人員、船隻，以及罹難者遺體，乃至調查結果如何認定，均會影響陸方反應。若之後陸方有護漁行動，很可能演變成兩岸官方對官方的衝突。

因此，張登及認為，台灣現階段最好公布執法影片，釐清未有暴力執法情況，後續更要留意此事件背後的灰色地帶衝突隱憂。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

