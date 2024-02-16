「木曜4超玩」挑戰提問「美台是盟邦」？美駐台官員秒答：NO

撰文：許祺安
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在YouTube擁有234萬訂閱的節目《木曜4超玩》，日前邀請「美國在台協會（AIT）」台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）錄製節目，並一同用餐。主持人邰智源與孫曉雅同桌，並問及「美台關係」的敏感問題。其中，邰智源問，美國是台灣的「盟邦（allies）」嗎？孫曉雅秒回「NO（不是）」，強調美台雙邊是朋友和合作夥伴。

綜合《風傳媒》、《中時新聞網》等台媒報道，《木曜4超玩》本月8日上傳《下班去吃飯第二季第二集》節目影片影片，知名藝人邰智源及兒子邰靖與孫曉雅一起享用牛排大餐，雙方也談及「美台關係」等話題。

《木曜4超玩》日前邀請美國在台協會(AIT)台北辦事處長孫曉雅（右）錄製節目。（木曜4超玩YouTube畫面截圖）

邰智源提問孫曉雅，是否認為台灣與美國在軍事、科學領域有更多合作的可能性？孫曉雅答稱，她和AIT在這裡，就是為了致力促進美國人民與台灣人民之間的合作，美台之間存在「非官方關係」不會改變，「我們致力維持現狀，現狀就是這種非官方的關係」。隨後，孫曉雅再把美國政府的「一中政策」、《與台灣關係法》等又講述了一遍。

邰智源接著陳述，「一中政策是正確的，世界上只有一個中國，但也只有一個台灣」，孫曉雅立刻回應，「這不是美國的政策、美國的政策是不同的」。邰智源追問，美國的界限在哪裡？台灣有可能舉行統獨公投嗎？孫曉雅再次強調，「美國致力於支持一個現狀，沒有任何一方片面改變現狀，且絕對不能透過武力片面改變現狀，美方也總是會跟中國大陸官員強調，絕對不要訴諸暴力。」

隨後，邰智源還問及，美國與台灣是「盟邦（allies）」嗎？孫曉雅秒回「NO」，因為在外交上「盟邦」是一個術語，代表有簽署條約，重申「我們（美台）是朋友和合作夥伴（We are friends and partners）」。

孫曉雅坦言，外交涉及很多細微差別，這些細微差別不太適合媒體簡短報道，對於邰智源這樣希望簡短摘要的人來說，可能會不滿意，因為會收到一大段詳盡的論述。

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