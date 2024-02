美眾議員加拉格爾21日率團訪台　鷹派形象鮮明曾主導兵推台海衝突

英國《金融時報》周二(13日)報道,美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾(Mike Gallagher)將在下周率團訪問台灣,預計將會晤總統當選人賴清德以及立法院長韓國瑜。



報道引述3名知情人士指,鷹派共和黨籍眾議員加拉格爾將於下周三(21日)抵達台灣。知情人士中包括2名台灣官員,他們預計代表團共有7名美國國會議員。報道又指,加拉格爾率團訪台展現對賴清德的支持,後者將於5月20日就職。

加拉格爾辦公室未回應置評請求,但在《金融時報》日前報道了加拉格爾打算訪台後,其最近在播客節目中證實計劃今年春天訪問。報道提到,加拉格爾向來直言不諱地表示支持台灣,尤其是在解放軍持續在台灣周圍進行軍事活動的情況下,北京當局很可能會反對其訪台。

2024台灣大選,1月13日晚,民進黨候選人賴清德(左)與蕭美琴(右)在競選總部向支持者致意。(梁鵬威攝)

據了解,加拉格爾自2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員,並擔任2023年1月成立的眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)首任主席。上周,他宣布將不競選連任眾議員。

加拉格爾對華鷹派形象鮮明,領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來,在委員會主導兵推台海衝突;提出對台政策10項建議,包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計劃小組來整合計劃和行動,以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等,並納入下年度的國防授權法案(NDAA),以敦促拜登政府落實。

去年2月下旬,加拉格爾還密訪台灣4天,會晤總統蔡英文、副總統賴清德、防長邱國正及情報首長等,事後他引述與賴清德的對話,賴對他比喻,若是打籃球一對一,中共可能會贏,但對上一個美國領導的隊伍,中共則不會獲勝。