炎亞綸被控偷拍私密片　諭令37.2萬交保、解除限制出境出海

台灣藝人炎亞綸去年被控拍攝並持有未成年少年私密片，遭台灣檢方起訴並限制出境、出海。台北士林地方法院考量境管期限將屆滿，裁定炎亞綸於2月23日下午3時前具保新台幣150萬元（約合37.2萬港元），准予解除限制出境、出海，可抗告。



炎亞綸今年1月以海外工作邀約為由，向台北士林地方法院聲請解除限制出境、出海遭駁回。由於炎亞綸處分限制出境、出海期限將於2月25日屆滿，日前承審庭開庭訊問，並作出裁定。

台灣藝人炎亞綸6月時被網紅耀樂爆料，指其與16歲時的耀樂發生性關係並偷拍及發布性愛影片。

合議庭表示，考量後續訴訟程序進度，裁定炎亞綸以新台幣150萬元具保，並限制住居，但炎亞綸若未於2月23日下午3時前完成具保，即自26日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

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網紅耀樂2023年指控在其未成年時期與炎亞綸交往，遭炎亞綸拍攝私密片還外流。士林地檢署偵查時諭令炎亞綸新台幣60萬元（約合14.9萬港元）交保，並限制出境、出海8個月。

士林地方檢察署去年11月依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院並於去年12月、今年1月開庭，本案採不公開審理。

「抖音男神」網紅耀樂指控，16歲時遭炎亞綸偷拍性愛影片並外流。（ETtoday新聞雲）

另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人耀樂向台灣高等檢察署聲請再議，去年駁回再議，炎亞綸不起訴確定。