炎亞綸被控性侵成功脫罪「勝訴關鍵曝光」被拍性愛片耀樂知情嗎？

炎亞綸今年6月間遭抖音網紅「耀樂」控訴，在對方未成年期間涉嫌性侵並偷攝錄不雅影片，事後還將性愛影片外流。檢方日前依製造少年性交行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像2罪將炎亞綸起訴；另性侵部分，高檢署調查後認定雙方發生性行為和拍攝私密片時均未違反耀樂意願，駁回上訴，不起訴確定，稍早炎亞綸經紀人也回應了。



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對於連日來風風雨雨，炎亞綸演藝事業全面停擺，就連副業也突然宣布歇業，不過年末傳出好消息，是高檢署調查後認定雙方發生性行為和拍攝私密片時均未違反耀樂意願，駁回上訴，不起訴確定，對此炎亞綸經紀人表示：「謝謝檢察官證明清白。」

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檢警根據2人對話，認為被害人從未提及性愛影片是在不知情之下遭偷拍，認定炎亞綸並沒有違反被害人意願，因此妨害性自主部分予以不起訴。但案發當時被害人尚未成年，炎亞綸拍攝還持有私密影片，事後更傳給友人，士林地檢署仍依《兒少性剝削防制條例》中意圖散布、持有少年性影片罪、製造少年性交行為之電子訊號2罪嫌將炎亞綸起訴。

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