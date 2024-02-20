福建海警巡查廈金海域　台學者：旨在對台威嚇、對內交代

2月14日，一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，台灣金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海，其中2人送院搶救後不治。2月18日，福建海警局表示，將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。19日，福建海警就登上台灣金門遊艇臨檢30分鐘，有遊客描述當時臨檢狀況，直呼「感覺就是來示威的」。中央社20日報道指，有學者剖析，大陸這一舉動旨在達到對台威嚇、對內交代、對外宣示目的。



淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，大陸海警表態金廈海域展開常態化執法巡查行動，登船臨檢正是為了展現「言出必行」，這是可預期的，目前看來大陸海警執法船也沒有進入禁限制水域內。他認為，臨檢是為了達到對台威嚇、對內交代、對外宣示目的；大陸海警常態化執法巡查行動將增加擦槍走火風險，但風險仍是可控的，對於對岸灰色地帶行動，台灣政府對於如何因應也要多加思考，強調這次登船臨檢不會是單一個案。

福建海警登金門遊艇臨檢30分鐘。（台灣中天新聞）

張五岳又認為金門事件將隨家屬抵金門處理畫下句點，不會推升兩岸緊張。他分析，從大環境來看，兩岸雙方皆無升溫、惡化台海情勢意圖；小環境來看，金門接近對岸，長期以來很有互動默契，加上其與廈門皆為「建設兩岸融合發展示範區」第一線，金門事件不會升溫兩岸情勢。

另一方面，陸籍漁民善後問題，將由泉州紅十字會及家屬今日赴金門處理。對此，上海東亞研究所副所長包承柯指出，泉州紅十字會僅能處理善後事情，沒有事務性協商的權力。而在未來，大陸海警常態化巡查，台灣海巡部門只能看着大陸海警執法，若有意見可能會有衝突。他強調，要處理後續問題，仍要回到「九二共識」與一個中國原則上。

中國人民大學教授時殷弘則分析，今次是大陸對台顯著升級反制、逼壓與威懾的開始，但大陸在行動強硬當中仍有其審慎。