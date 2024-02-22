美眾議員加拉格爾率團訪台晤蔡英文、賴清德　稱中共攻台必將失敗

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）率領的代表團今日（22日）抵達台灣，並分別與總統蔡英文，及副總統、總統當選人賴清德會面。期間，加拉格爾提到，美台關係堅若磐石，在賴清德就任總統後，美國也會一直和台灣站在一起，希望合作捍衛自由及民主。



加拉格爾一行人上午至總統府與蔡英文會面，他表示，代表團成員包括民主、共和兩黨成員，展現出美國對台灣的跨黨派支持，也感謝蔡英文一直以來的領導力，強調美台關係已愈來愈強健且堅若磐石。

他續指，民進黨可以在兩任屆滿後仍繼續執政非常難得，上次美國發生這樣的事，應該是前總統列根（Ronald Reagan）及之後的老布殊（George H. W. Bush），而在台灣這是前所未見的，也印證人民對蔡總統的領導力、遠見都是有目共睹。

他進一步稱，目前全球自由都正遭受攻擊、遭受威權體制的攻擊，必須要隨時保持警戒，才能將所珍惜的自由傳給下一代的年輕人。對於蔡英文即將卸任，他表示，若對方有興趣，威斯康辛州（加拉格爾選區所在州份）非常歡迎她到美國的政治界一試身手。

而在會見賴清德期間，加拉格爾提到，賴清德就任總統之後，要面臨的挑戰是在立法院沒有取得多數的分裂政府，雖然有時這讓人苦惱、難以行事，但這也逼迫美台必須合作、在有原則的前提下找到共識及前進的方向。

在二人上次會面對話當中，賴清德用籃球比喻台海局勢，即如果是一對一鬥牛，中共可能會贏；但如果是團體賽，台灣絕對不會輸。加拉格爾表示，他非常同意這個比喻，現時來到台灣。就是希望找到更多方向跟想法，拓展這個籃球隊，透過合作，一起捍衛自由跟民主。

加拉格爾強調，這次訪團想要傳達的是，如果中共總書記習近平跟中共決定攻台，一定會失敗。在賴清德就任總統之後，美國會一直和台灣站在一起，賴也在美國有非常多友誼，台灣獲很多人支持，尤其是在美國國會。

加拉格爾指賴清德在美國有非常多友誼。圖為2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

賴清德則表示，目前世界的地緣政治正發生重大變化，特別是中共在外交、國防、政治、經濟各個面向，都在展現對於國際社會的強大壓力。面對這樣的挑戰，台灣除了堅定地以和平、對等、民主、對話四個原則處理兩岸關係外，也會強化國防、國安力量，向國際社會傳達台灣守護自己國家的決心，他也請訪賓們堅定支持台灣。

值得一提的是，加拉格爾早前宣布將不競選連任眾議員。對此，賴清德表示，他要特別向加拉格爾傳達他個人的意見，希望蓋拉格繼續留在國會、繼續為世界的和平跟民主奮鬥。加拉格爾則表示，如果想要他留在美國國會，可能要先說服他的太太，「因為在我們家是太太做主」。他請賴清德放心，強調不管是民主黨或共和黨，都會盡一切所能來深化美台關係。

加拉格爾對華鷹派形象鮮明，領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來，在委員會主導兵推台海衝突；提出對台政策10項建議，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計劃小組來整合計劃和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，並納入下年度的國防授權法案（NDAA），以敦促拜登政府落實。