美國宣布近6億對台軍售　國防部：武裝台灣是危險的「賭注」行為

美國防部防務安全合作局（DSCA）2月21日宣布，國務院已批准向台灣出售先進戰術數據鏈系統升級計劃及相關設備，總價約7,500萬美元（約5.9億港元），已於同日知會國會。該案為台灣大選以來美國首宗對台軍售案。



對此，國防部新聞發言人張曉剛在記者會上回應稱，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，美方武裝台灣是十分危險的「賭注」行為。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，停止售台武器和美台軍事聯絡，停止以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，



2024年1月消息，美國售台400枚岸置魚叉飛彈系統，全案將依期程交貨，台灣採購型號為RGM-84L-4 Block II（U），U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。圖為波音生產的岸置機動發射型魚叉導彈系統。（波音官網）

張曉剛指出，中方堅決反對美方向台灣地區出售武器，這一立場堅定明確。一段時間以來，美方大肆操弄涉台問題，企圖通過對台軍售、軍事援助等手段助長「台獨」氣焰，上述行徑嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係，粗暴干涉中國內政，推高台海緊張局勢。

張曉剛強調，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，美方武裝台灣是十分危險的「賭注」行為。他表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，停止售台武器和美台軍事聯絡，停止以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，以實際行動維護兩國兩軍關係大局和地區和平穩定。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

拜登政府第13度宣布對台軍售

據了解，美方這次軍售項目為跨域解決方案（CDS）、全球衛星定位系統（GPS）接收器、通訊設備、需求分析、工程、技術服務與後勤和計劃支援等。

針對美國國務院批准售台先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備，台灣外交部表示高度歡迎，感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

台灣外交部表示，這是拜登（Joe Biden）政府自2021年上任以來，第13度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助強化台灣防衛與嚇阻能力。