台灣大選後首次對台軍售　美擬派400名官員、承包商赴台支援審查

美國國防安全合作署21日晚間宣布將出售台灣先進戰術數據鏈升級計劃與相關設備，預計總額7500萬美元。這是台灣1月13日總統大選結束後、台海局勢緊張之際，美國首度對台軍售。台灣外交部表示，已收到美國政府正式通知。



美國國防安全合作署（DSCA）21日晚間發布新聞稿指出，國務院已批准售台先進戰術數據鏈升級計劃與相關設備，DSCA提供所需認證，並知會國會。

美方這次軍售項目為跨域解決方案（CDS）、全球衛星定位系統（GPS）接收器、通訊設備、需求分析、工程、技術服務與後勤和計劃支援等，預計總額為7500萬美元。

這項軍售將需約200名美國政府官員與200名美方承包商代表依據需求前往台灣，提供工程與技術支援服務與計劃和技術審查。

2024年1月消息，美國售台400枚岸置魚叉飛彈系統，全案將依期程交貨，台灣採購型號為RGM-84L-4 Block II（U），U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。圖為波音生產的岸置機動發射型魚叉導彈系統。（波音官網）

DSCA指出，這項軍售將透過增強通訊與網絡安全，並提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，以提高台灣因應當前與未來威脅的能力。台灣將能毫無困難地將這項支援與裝備融入軍力。

DSCA表示，這項軍售案支持台灣持續實現軍隊現代化與維持可靠防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。這項擬議中的裝備與支援銷售案不會改變這個地區的基本軍事均勢，也不會對美國國防準備造成不利影響。

針對美國國務院批准售台先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備，台灣外交部表示高度歡迎，感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

台灣外交部表示，這是拜登（Joe Biden）政府自2021年上任以來，第13度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助強化台灣防衛與嚇阻能力。