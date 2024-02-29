金門翻船｜海基會：案件進司法程序　望各方理性、務實地看待事件

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2傷，事件引發大陸不滿，目前兩岸正協商中。周四（29日），海基會表示，會持續配合需求執行證件展延，並指案件進入司法程序，希望各方理性、務實地看待這起事件。



海基會副秘書長蔡孟君表示，金門三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）事件發生後，海基會依照陸委會委託致函海協會通報事件相關情形，事發隔天、15日發函一次；19日發函一次，但海協會未有正式回函。

她提到，海基會在第一時間啟動，協處大陸船員家屬來台有關事宜，並在家屬抵達前先派3名海基會人員赴金門，目前尚在當地待命中。海基會與陸委會積極協調移民署等有關單位盡速地核發入出境許可證，將會依據實際需要辦理相關證件延期等事宜。在親屬關係公證、死亡證明公證等文書驗證程序上，該會也全力協助家屬，讓過程更加便利迅速。

大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

對於這起不幸事件，海基會對大陸家屬表達慰問和關懷，在他們停留期間，將隨時關注、提供必要協助。蔡孟君強調，相關協商事宜正由主管機關處理中，協商內容由主管機關做統籌說明，而主管機關也多次呼籲，事件是台方依法執法，案件也進入了司法程序，希望各方尊重司法體制，靜待調查結果，讓公正客觀資訊後續可以提供給大眾。她最後表示，希望各方理性、務實地看待這起事件 不要用扭曲角度看待。

當日，海巡署副署長許靜芝等官員與大陸代表在金門浯江飯店進行第10次協商，閉門會議結束後未有回應。