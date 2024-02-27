陸艇金門翻覆｜台灣海巡署與家屬談判僵持　今或展開第9輪協商

福建有漁船早前在台灣金門海域翻側，船上4人墮海，其中2人死亡。

台媒《中時新聞網》報道，台灣海巡署連日來與大陸代表協商，都因各有堅持而破裂；海巡署副署長許靜芝昨日（26日）下午再率隊與大陸家屬代表閉門協商仍未有共識，今日（27日）或再進行第9次協商。對於昨日的協商結果，雙方均不願多談。



許靜芝昨日下午帶領相關人員前往金門陸島酒店與大陸代表閉門協商，協商於下午3時30分開始，大陸人員下午3時54分離開協商現場，自行討論內容，台海巡人員則在會場內等待。

下午4時12分，大陸人員回到場內繼續協商，但不到10分鐘會議結束。據悉，協商結果仍無共識也未定案。

至於周日（25日）的會談，台灣方面由許靜芝率隊代表，大陸則由晉江紅十字會秘書長曹榮山與死者家屬組成，因死者家屬要求領回扣押的事故船隻與死者遺體，海巡署不同意，談判因此破裂。

報道稱，外界猜測海巡署長周美伍為該案於2月24日飛到金門商談相關事宜，但次日未出現在閉門協商上，他在談判破裂後返回台灣，恐怕是回台請示或商談後續事宜。雙方始終在「究責」與「道歉」上無法取得共識，致使協商觸礁。

對於陸方的要求，金門地檢署表示，死者遺體因為家屬對死因有意見，需待解剖後確認家屬對死因沒有意見才能發回；另外事故船隻為重要證物，包含陸籍漁船與台方CP-1051巡邏艇，基於案件仍在偵查中，隨時有調查、鑑識船隻的可能，不能發回，目前2艘船都由檢方扣押中。