全國兩會｜涉台格局不變　陸學者：聚焦「反台獨反分裂」

全國政協、人大「兩會」將分別在本月4日、5日起召開，由於台灣年初總統大選再由民進黨籍賴清德當選，輔以近期兩岸在觀光政策、金門漁船翻覆案上交鋒，兩會涉台議題備受矚目。大陸學者認為，「反台獨反分裂」議題將是關注焦點，料北京對「台獨」將堅決回擊，面對民進黨「倚美謀獨」的挑釁不會讓步。



內媒《中新社》報道，廈門大學台灣研究院副院長張文生指出，反台獨、反分裂議題將是今年兩會涉台議題關注焦點，對於台獨冒險行徑，北京不會留任何妥協空間，將予以堅決回擊。張文生認為，「只要穩住腳步，兩岸關係的主導權、主動權仍牢牢把握在大陸手上」。

2018年，中國兩會「台灣省代表團」現場。（網絡圖片）

報道提到，隨著美國2024年總統大選拉開序幕，可能為兩岸關係帶來更多考驗。上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，北京未來在台灣問題上的立場和態度將愈發堅定，面對民進黨「倚美謀獨」的挑釁不會讓步。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣則認為，鑑於中國大陸的發展進步和反台獨反分裂的強大實力，「有利於統一的兩岸關係基本格局總體沒有變」，各種風險仍在可預料範圍內。

1997前時任台灣「國民大會代表」的賴清德，在議場手舉「台灣獨立萬歲」標語，公開宣揚台獨理念。（資料圖片）

東亞國際關係學者林泉忠則研判，今年兩會對台不會出現亮眼新政策，表述上將重複對台工作會議用語。

林泉忠指出，儘管賴清德已被北京定性為獨派，北京仍會觀望其就職演說時，就兩岸部分進行什麼樣的陳述。同時，賴清德的演說亦會「非常謹慎」，以柔性措辭形容兩岸，並表達期待恢復交流。林泉忠預測，不論賴清德「520」上台前或後，台海都不會出現大的波幅。