2024兩會三大看點：李強首份報告　GDP目標　新外長

按照既定安排，十四屆全國人大二次會議和全國政協十四屆二次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。相較於往年，今年的兩會略顯平淡，官方層面的宣傳亦比較低調。綜合起來，今次兩會至少有三大看點值得關注：

首先，李強將發表國務院總理任上首份《政府工作報告》。

2023年兩會上，李強正式接任國務院總理，並首次亮相記者會，留下很多令人印象深刻的接地氣「金句」，比如在談到中國面臨的困難和挑戰時，李強說，「說到困難，大家都有困難，今年我們的困難也不會少，但是，大家想一想，哪個時候、哪年沒有困難呢？我們從來都是在克服困難中不斷實現新發展的。」在談到政府新一年如何落實各項政策時，李強說，「我長期在地方工作，有一個很深的感受：坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間。」此外，李強還將新一屆政府定義為「施工隊」，重點要把二十大制定的藍圖變成現實。

2023年3月13日，十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行記者會，國務院總理李強出席並回答中外記者提問。（Reuters）

即將召開的2024年兩會上，李強將帶來任內首份《政府工作報告》，其首場記者會上的承諾也將被重新翻出一一檢視。1月23日召開的專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會上，李強在聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議後給出了首份成績單的總基調——成績的取得很不容易。春節過後的首個工作日，李強主持召開國務院第三次全體會議，討論政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。李強說，「要積極響應社會關切，充分聽取各方面意見，進一步把報告修改好。」同時，他還重申了在首次記者會上的承諾，要做「執行者、行動派、實幹家」，「把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性」，「堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定式和路徑依賴」，以期「全力推動矛盾問題解決」。

2月29日，也即兩會進入倒計時之際，中共中央政治局召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿。從新華社通稿來看，該會議延續了去年年底中央經濟工作會議的基調，強調「今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破」，還提到要「增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。」故此，李強的首份《政府工作報告》，最大的任務和目標也在於此。

2024年1月16日，李強出席世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）主持的午餐會，與跨國公司負責人進行交流。（新華社）

其次，2024年中國經濟增長（GDP）目標。

疫情之後，中國經濟備受各方關注，尤其是隨着中國經濟增速放緩，對中國社會面的預期和信心的衝擊進一步加劇，國際社會上不乏對中國經濟的唱衰，比如「中國崛起頂峰論」、「中國不可投資論」乃至「中國崩潰論」等等。

1月17日，國家統計局發布2023年度經濟數據。具體來看，2023年中國經濟增速達到5.2%，略高於官方設定的5%左右的目標；全年固定資產投資增長3.0%，基礎設施投資只增長5.9%，不如預期；出口增長0.6%，不及2022年10.5%的增長；社會消費增長達7.2%，但居民消費在中國經濟的佔比不到四成；暫停了四個月的青年就業數據再次公布，統計方式將在校生剔除，16歲至24歲青年失業率為14.9%；另外，2023年中國人口總數去年淨減208萬至14億967萬，這也是連續兩年人口出現負增長。

國家統計局。（央視網）

宏觀數據尚可，微觀感受較差，這是中國必須面對的現實。也因為這樣，多數國際機構對2024年中國經濟的增長預期並不高，低於2023年，比如世界銀行預測2024年中國經濟增長為4.6%，瑞士銀行也預測2024年中國經濟增速大約是4.6%。據推斷，李強的首份《政府工作報告》大概率將2024年經濟增長目標鎖定在5%左右。而5%的增長目標對中國究竟意味着什麼，還需要進一步觀察。

最後，今次兩會上劉建超預計將接任新外長。

二十大後升任外交部長的秦剛被免職後，中共中央外事辦主任王毅重新回歸作為過渡，誰來接掌下一任中國外長成為一個懸念。2月27日，全國人民代表大會常務委員會發布公告，宣佈前外長秦剛辭去全國人大代表職務。

2024年1月至今，中聯部部長劉建超的一系列動向引發關注，且被外界認為是最可能接任新外長的人選。1月8日至13日，也即台灣大選前，劉建超在美國期間分別同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務首席副助理芬納、民主共和兩黨聯邦參眾議員、舊金山市市長布里德以及美金融、工商、智庫、媒體界人士等會見交流，出席中美1.5軌對話框架下專題座談，在美國對外關係委員會發表演講。劉建超還會見聯合國秘書長古特雷斯。值得一提的是，劉建超是自兩國領導人舊金山利用出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會的間隙舉行雙邊會晤以來訪問美國的最高級別的中國官員。

2023年10月31日，中共中央對外聯絡部部長劉建超（右）會見美國駐華大使伯恩斯（左）（中聯部新聞辦）

《華爾街日報》1月24日引述消息人士報道，中國預料將在3月的兩會期間，任命劉建超為下任外長。報道指，從各種方面來看，劉建超都是一位不尋常的人選，他從翻譯轉任為外交官，主導通常建立和朝鮮及越南等其他共產黨國家關係的部會，相較於其他幾任外長的外交歷練相對有限。劉建超曾任國家預防腐敗局副局長，也是在中國外交單位少見的資歷。

被認為是知華派專家的葛來儀（Bonnie Glaser）在接受媒體採訪時也表示，由中共中央對外聯絡部長訪問美國，是「不同尋常的」。葛來儀指出，對劉建超這次訪問最可能的解釋，以及布林肯（Antony Blinken）接待他的原因，就是劉建超很可能出任中國外交部長。葛來儀認為，劉建超這次訪問，在中國全國人大即將（3月初）舉行會議並正式對他任命前，為美國提供了一個了解他的機會。

2月29日，劉建超在北京會見由會長兼首席執行官克拉克率領的美國商會訪華團，此次會見也被認為是劉建超即將接任新外長的又一例證。