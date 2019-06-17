銀髮司機因不適或病發導致車禍時有發生，2018年全港近兩成交通意外均涉及60歲或以上駕駛者，比例遠超60歲以下年齡組別，當中從事職業司機工作的人數更超出一般人六倍，是不容忽視的公眾安全問題。 本港老齡司機體檢制度千瘡百孔，令不少具潛在健康風險者跌出「安全網」，遂成為威脅公眾出行安全的「馬路炸彈」，然而當局至今仍對各界要求改革呼聲無動於衷，原因何在？

本港近年不時發生涉及60歲或以上銀髮司機的嚴重車禍，單在今年頭六個月已發生至少11宗。繼本月初一名77歲紅色小巴司機途經西灣河期間，因為突感「暈一暈」失控剷上行人路，上周日（9日）深水埗也有一名60歲的士司機疑因急性心臟病發猝死，車輛「無人駕駛」下猛撞路旁圍欄，慶幸無人受傷，使社會各界關注銀髮司機駕駛安全問題。

（香港01製圖） 銀髮司機在香港愈發常見。運輸署資料顯示，截至去年年底，全港總共有552.3萬人持有商用及民用車輛駕駛執照，與2014年相比，60歲或以下的駕駛執照持有人人數減少約一成，60至69歲人數大幅增長接近三成，70歲或以上者更激增超過一倍（見表一）。 透過比較不同年齡組別和車輛類別的車禍數字變化，可以見到60歲或以上司機的交通意外發生率明顯急升，年紀愈大，車禍機率愈高。 參考圖表，去年本港有2.3萬名司機涉及交通意外，其中60至69歲者有3,737人，70歲或以上者則有520人；若以2014年僅有2,693名60至69歲司機，以及296名70歲或以上司機涉及交通意外計算，兩個年齡組別的涉事司機人數在過去五年分別大增約39%和76%，增幅遠超60歲或以下組別，情況令人憂慮。

研究證司機60歲後意外率高

香港理工大學去年5月曾進行一項有關司機年齡與駕駛表現關係的研究，研究團隊邀請近50名年齡介乎45至80歲不等的職業或普通司機進行模擬駕駛測試，結果發現測試者年紀愈大，應對行人橫過馬路、前車急速煞停等突發事件的反應能力，以及行車穩定程度愈差，反映衰老帶來的體能、感官或精神狀況變化，可能是導致銀髮司機車禍率大增的元兇。

負責研究的理大土木及環境工程學系助理教授施能藝接受《香港01》訪問時解釋，上述結果顯示司機對車輛的操作能力，或會因為年紀增長導致體力、集中力和分析能力逐漸降低，輕則影響駕駛表現，重則可能導致車輛失控，衝撞周遭車輛、行人及障礙物。他強調，若有關情況在小巴、巴士等大型公共運輸車輛上發生，鑑於車上乘客眾多，勢將造成重大傷亡，遠較載客量少的民用車輛危險。

施能藝表示，司機駕駛能力或會隨年紀增長下降。（黃寶瑩攝）

施能藝續說，香港路窄車多，司機駕車時必須時刻「一眼關七」，可是時間一長，難免會出現倦怠、短暫失神、注意力渙散、反應遲鈍等疲勞症狀，繼而降低面對突發情況時的判斷力與反應速度，「雖然職業司機可憑藉自身技術和經驗預防意外發生，但在長時間工作下，疲勞對他們健康所造成的影響，以及長遠的駕駛能力下降情況，均會較同齡非從事運輸行業者嚴重。」

政府統計顯示，銀髮職業司機發生車禍的機率，的確遠高於同齡的普通司機。在去年所有涉及交通意外的司機當中，有逾1.3萬人是職業司機，當中有3,737人是60歲或以上的長者司機，較涉及交通意外的普通長者司機數目（541人），超出近六倍。（見下表）。

（香港01製圖）

職業和普通司機的最大分別，莫過於駕駛時間的長短，以及所造成的疲勞嚴重程度。一般人駕車大多只為跨區出行或通勤，駕駛時間有限，疲勞亦只屬一時半刻，對身體影響不大；然而職業司機要長時間開車謀生，身心長時間處於緊繃狀態，疲勞程度絕非普通司機可以比擬。

施能藝強調，若再加上高齡勞動、睡眠不足、食無定時、多嗜煙酒、缺乏運動等不利因素，長遠或會導致職業司機身體機能加速老化，大大提高意外風險。

施能藝強調，職業司機高齡勞動，身體機能會加速老化，大大提高意外風險。（黃寶瑩攝）

職業安全健康局曾於2010年訪問近900名職業司機，發現大部份受訪者的生活和飲食習慣均極不健康，例如近兩成人飲食多肉少菜、三成人有吸煙習慣、逾六成人日均睡眠時間僅五至六小時、不足一成人每周運動四次或以上，甚至有部份受訪者表示因擔心駕車期間沒有機會如廁，日均飲水量少於500毫升，遠低於衞生署建議的2,000至3,000毫升，反映從業員整體健康狀況堪憂。

受工時長、工作壓力大和生活習慣不良影響，本港職業司機的整體健康狀況堪憂。（資料圖片）

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《驗身續牌效用如虛設 銀髮職業司機成「馬路炸彈」》。

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