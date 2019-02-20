的士司機見「老化」　近半數過60歲　80歲以上5年升近一倍

近年香港人口老化問題嚴重，職業司機亦漸見青黃不接。根據運輸及房屋局提供的數據，過去5年持有的士牌照的80歲或以上人士，上升近一倍，急增至1,232人，近一半司機年過60歲，而且司機總數創5年新低。

80歲以上的的士司機，5年來急升近1倍。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆以書面回覆立法會議員易志明質詢時，提到過去5年持有有效的士正式駕駛執照的人數；根據當局數據，2018年一共有210,524名司機，創5年來新低，較2017年下跌2.4%，少約5,000人；不過，80歲或以上的司機卻見上升，2018年有1,232人，較2014年的642人，5年來急升近一倍。

另外，在2018年，60至69歲群組的司機，佔整體41.2%，達86,725人，為各組別之冠；而60歲以上的司機一共有104,201人，佔整體49.5%。相反，30至39歲、40至49歲、50至59歲等3個組別的司機人數，則創5年新低，分別較2017年跌約1.3%、7%、9.6%。

過去5年持有有效的士正式駕駛執照的人數（立法會文件截圖）

過去5年的士司機的總人數 年份 人數 2014 217,873 2015 219,440 2016 220,353 2017 215,782 2018 210,524

陳帆表示，為吸引更多年輕司機入行，政府建議放寬申請商用車輛學習及正式駕駛執照年期的規限，由現時要求申請人須持有最少3年有效私家車或輕型貨車駕駛執照，改為最少1年。不過他亦指，政府現階段會維持商用車輛駕駛執照人士的最低年齡限制為21歲，不會考慮放寬。