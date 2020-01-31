森林大火燒不盡　生態災難已迫在眉睫

巴西、澳洲接連的世紀森林大火，烈焰沖天的畫面震憾全球。為應對極端天氣誘發的各種特大天災，科學界正埋首研究地球工程，企圖以人為方法調節氣候，阻止地球不繼升溫造成的災難後果。問題是，各大國現時仍不思自我約束，積極減少溫室氣體排放，而寄希望於地球工程，最終又會否變為另一場不可逆轉的人禍。

在減排未有進展下，氣候變化影響愈見明顯而凌厲，近年愈來愈多科學家投身研究一種風險極大的應對方法——地球工程（geoengineering），希望以人為干預氣候應對氣溫上升。當我們有能力操控氣候時，還有必要談減排和轉型再生能源嗎？

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近年每逢踏入秋冬乾旱季節，美國加州經常會「野火燎原」，去年底因電纜短路而引發的「營溪大火」（Camp Fire）更造成嚴重傷亡。為防止慘劇重演，一些科學家正研究以工程、數據、人工智能（AI）等各種技術預防山火。然而，這些新方法是否能真正應付諸如加州山火？它們又如何有助了解全球各地愈來愈多的山火背後的真正成因？

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天空一片血紅色、無數被大火燒傷燒死的動物、農夫含淚開槍為奄奄一息的牛「安樂死」、落難居民面對山火的無奈與絕望，以至大量被焚毀的家園……一幕幕令人心碎的畫面在過去數月不斷浮現，也令外界格外關注這場澳洲歷來最嚴重的山火。

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巴西亞馬遜雨林Karipuna 土著部落的保護區範圍有15.3 萬公頃（比香港和澳門相加還要大），卻只佔該國同類型保護區相當小的比例，圍繞這片保護區的周邊，已變成一片片用作養牛和種植大豆的土地，並勢將波及保護區範圍。去年4 月，32 歲的部落族長Adriano Karipuna 在美國紐約的聯合國總部向國際社會呼籲：「我們害怕會失去一切。我現在請求聯合國幫助，避免一場對我們族人的大屠殺。」

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