在肯尼亞奈瓦沙（Naivasha），因為歐洲鎖國以阻截新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，花農東主Jack Kneppers找不到飛機運送鮮花到荷蘭拍賣，忍痛把100萬株盛開的玫瑰丟棄；在澳洲布里斯班（Brisbane），牛油果種植企業Avolution行政總裁Antony Allen也為如何把貨物空運到香港、新加坡和馬來西亞而頭痛，公司已有心理準備承擔比過往貴五倍的運費……

疫情肆虐全球，包括香港在內，多個爆發疫情的地區都曾出現「搶糧潮」。聯合國糧食及農業組織早前警告，各國必須嚴陣以待，特別是在4、5月，避免出現糧食危機。但組織強調，這場糧食危機並非因為糧食短缺，而是全球糧食供應鏈斷裂及恐慌性搶購。這些亂象反映在糧食生產全球化下，長期依賴跨地域的食物生產方式存在風險，糧食供應並非如我們以往想像般穩定。

糧食貿易的歷史，早在絲綢之路打通之前已經出現，甚至可以追溯至史前時代，以橫跨歐亞大陸的運送為主。到十五世紀，隨着「大航海時代」的來臨及新大陸的發現，香料、水果、馬鈴薯、玉米等產物在各大洲貿易往來，全球糧食貿易網絡再次得到極大擴張。及至跨國貿易的興盛及工業化資本主義的發展，「分工」概念逐漸套用在糧食生產上，各國更為重視生產及出口在市場上佔優勢的本土產品，並輸入其他地方的特產和食品；配合生產、加工和保鮮技術的進步，大大增長糧食能夠運送的距離，並減少運輸成本，加快了「糧食全球化」的進程。

西歐及北歐多國每年都需要大量季節性勞工協助收割農作物，但今年因為封關，人手嚴重不足。（美聯社）

糧食全球化的發展變相降低了部份國家對糧食「自給自足」的要求。不少國家，特別是土地相對緊絀、無法大面積發展農業的國家，愈加依賴從海外進口糧食，以滿足發展需要。像在殖民主義時期，歐洲的宗主國便利用殖民地生產它們所需的食品，例如澳洲成為英國的主要肉食供應地。此外，二戰後的「綠色革命」（Green Revolution）透過使用化肥、採用高產量品種，以及新耕種和灌溉技術等，大大提高了全球、尤其是發展中國家的糧食產量，全球糧食供應變得較為穩定，不少國家、特別是購買力相對較強的發達國家因而愈加投入糧食全球化的懷抱，不太在意糧食自給比例的下降。

香港正是糧食全球化的鮮活例子。戰後的都市化、工業化令香港經濟急速發展，同時令農業衰退，農夫放棄耕作，不少農田都變為工廈和住宅。時至今日，這塊彈丸之地要養活約750萬人口，每天須從外地輸入大量糧食—香港所有牛肉均由進口得來；只有1.7%蔬菜在本地生產；逾八成食米來自泰國、越南和柬埔寨。相對來說，本地海魚產量佔食用量逾三成，算是比例較高的一項了。

在肯尼亞首都內羅畢，農貿市場因疫情關閉，商人唯有把蔬菜放在路邊售賣。（美聯社）

糧食未短缺 危機源自封城與恐慌

對香港人來說，糧食全球化的好處顯而易見，靠着全球緊密的糧食流動網絡，世界各地的食品能夠源源不絕運來，供香港人選購，即使出現天災人禍，也不用怕糧食會因而短缺，因為總可從世界其他地方獲得補充。然而，一場肺炎疫情打破了香港人對糧食供應的信心，疫情來襲初期，香港人不但搶口罩、搶日用品，更搶購糧油食品。當我們以為搶購潮令香港大出洋相之際，隨着疫情蔓延全球，各大城市紛紛重演超市排長龍搶購一幕，背後的原因引人深思。

事實上，糧食供應在疫情下未出現短缺，聯合國糧農組織的食物價格指數足以佐證。一般來說，若糧食供應緊張，糧價將會上升，但今年3月的食物價格指數為172.2，已連跌兩個月，回到去年10月的水平（表一），而下跌的主因是疫情導致糧食需求下降。細看各個主要糧食類別，玉米及糖的價格大跌，這是由於原油價格急挫，導致對玉米等替代能源原料的需求大減，商人亦棄產乙醇而轉為產糖。此外，乳製品價格微降、肉類和穀物價格見穩。

（香港01製圖）

真正導致民眾恐慌性搶購的是，對全球糧食供應斷鏈的擔憂。回看香港曾出現的幾波搶購潮，事前都曾傳出某地將封鎖食品出口的消息，例如泰國或越南禁止大米出口等，即使商會及消委會連番表示貨源穩定、供應充足，但仍難阻搶購潮，要到各家各戶「儲夠糧」、超市貨架再現存貨後，搶購潮才有所緩和。

封關鎖國 無法收割運送農作物

另一方面，隨着疫情蔓延全球，多國實施封城鎖國的措施，經濟活動因而停擺，連帶影響物流運輸，令農民和食品貿易商措手不及。食物供應鏈可以分為兩類—主食糧和高價食糧，前者包括小麥、黍、大豆、油種子，生產過程主要採用資本密集技術，較少依賴勞力；後者包括蔬果、魚類，依賴勞力採收。雖然兩者均受人流物流關卡影響，但高價食糧容易變壞，需要在短時間內收割和運往市場出售，封城措施對其造成的衝擊要大得多。

不少西歐和北歐的農場東主正承受着封關措施的苦果。過往，他們會聘用東歐的移民工打理農務，負責播種和收割。德國的農場每年便需要聘用30萬名外籍季節性勞工，單是剛過去的3月就需要3萬人，這些勞工主要來自羅馬尼亞和波蘭，但隨着歐盟關閉了神根邊境，羅馬尼亞人難以抵達當地，波蘭人亦因為回國後要隔離兩周，不太願意往德國打工，導致德國沒有足夠人力收割農作物；毗鄰德國的法國也缺少20萬名臨時勞工。為了解決勞力不足的問題，法、德、英等國家各自跟國內農莊合作，邀請本地居民、留在當地的移民工以至難民幫忙。

在肯尼亞奈瓦沙，工人把無法運往歐洲販賣的玫瑰丟棄。（路透社）

非洲亦是重災區，肯尼亞是歐洲蔬果和鮮花重要來源地。過往歐洲的航班會滿載貨物飛往南非，然後在回程途中降落肯尼亞上貨，再運回歐洲。但受疫情影響，抵達南非機場的航班人員需要隔離21天，航空公司因而減少甚至停飛往南非的航班，導致停肯尼亞載貨返歐的航班大減，當地約一半農作物無法外銷，即使找到航班載貨，空運費卻升了兩倍，無數工人在3月紛紛離開崗位。為了解決問題，肯尼亞鮮糧聯盟（Fresh Produce Consortium of Kenya）行政總裁Okisegere Ojepat本月初表示，歐洲多國已推出綠色通道加快新鮮糧食入口，肯尼亞亦正與國家航空公司商討，希望動用其貨機運貨，以滿足歐洲顧客的需求。

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上文節錄於第211期《香港01》周報（2020年4月27日）《供應鏈中斷引發搶購潮 疫下省思「糧慌」虛與實》。

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