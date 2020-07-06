在歷史的光輝下，由英國女星露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）主演的《居禮夫人：一代科研傳奇》（Radioactive），就呈現了這個原名瑪麗．斯科沃多夫斯卡（Maria Skłodowska）的波蘭女人尋常的一面，由24歲初赴巴黎讀書，到66歲病逝，兩次獲獎，兩段愛情，兩個孩子，在高深莫測的科研理論之外，她還身兼妻子、母親、情人，獨自與世界對抗，面對輿論的非議和學術界的壓力，她亦要承受種種脆弱、矛盾與不堪。 撰文︰齊因

露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）主演的《居禮夫人：一代科研傳奇》（Radioactive）。（《居禮夫人：一代科研傳奇》劇照）

以當時重男輕女的社會環境，瑪麗居禮哪怕學術表現優異，也只能作為丈夫皮耶居禮（森萊利飾）的附屬品存在，分明是他們共同發現「釙」及「鐳」元素，她的實驗室卻只能歸於丈夫名下，若非丈夫的堅持，她甚至無法獲得諾貝爾獎提名，儘管科研進程中，她才是主力，丈夫只在後幾年負責幫她改進測量儀器；丈夫車禍去世後，小報添油加醋地渲染她和已婚學生保羅朗之萬（Paul Langevin）的不倫之戀，竊取兩人間的通信，津津樂道她的性需求，讓她從象牙塔的頂尖跌落。

女性，波蘭人，與生俱來的標籤，彷彿雙重原罪。居禮夫人沒有做什麼驚天動地的反擊，或者說，她個人為改變命運所做的微小努力，在時代巨大的暴風雨中不值一提。

盛名在外，她快樂嗎？對學術成就，居禮夫人不覺有什麼偉大，只是應盡的使命，為此犧牲，撫養女兒長大，在研究之餘撐起家庭，半生遭受的誤解，背後艱辛，她也沒有掛在口邊，高手過招，於無聲處聽驚雷，只用事實說話，交予時間證明。

學作為工具，自然是一把威力無窮的雙刃劍，居禮夫人作為鑄劍者，是怎麼做的呢？（《居禮夫人：一代科研傳奇》劇照）

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《 《居禮夫人：一代科研傳奇》 女科學家的鎧甲與玫瑰》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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