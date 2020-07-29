香港爆發第三波新冠肺炎疫情，今年9月能否如期舉行立法會選舉成了社會熱話。選舉權及被選舉權、公共衞生及健康、立法權力交接，如何三者兼得，正考驗港府的執行能力。韓國和新加坡今年都在疫情肆虐之下順利完成了選舉，並未導致大規模爆發，港府絕對可以借鑑兩地的經驗，因時因地制宜地作出選舉安排。然而，香港當下要面對境外選民無法投票的難題。事實上，香港法例具備設立新選舉方法的條件，外國亦不乏經驗可供參考，港府大可向這些地方取經，尋找解決方案，並藉機改革不合時宜的單一投票方法制度。

環顧全球，因為新冠肺炎疫情嚴峻而推遲選舉的例子俯拾皆是。據民主及選舉支援國際研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）統計，截至7月19日，在疫情影響下，雖然有至少49個國家和地區仍如期舉行選舉，但至少有67個國家和地區決定押後中央或地方選舉，例如法國市長、市政選舉和波蘭總統選舉。因此，輕率指控建制派的建議背後有陰謀，未免過於武斷。

鄰近香港的新加坡和韓國在疫情期間能如期完成國會選舉，事後疫情亦無顯著惡化。與其猜測建言者的動機，不如攤開討論如期舉行選舉的難處，思索能否克服。

新加坡政府嚴格規定了選舉期間的衞生安全標準，順利在7月10日完成了國會選舉。

新加坡：嚴格規定衞生安全標準

為了預防疫情因選舉而惡化，新加坡政府嚴格規定拉票期和選舉日的衞生安全標準，如在競選期間限制提名中心的人數，禁止候選人舉行戶外集會，咖啡店亦不能播放競選相關的影片和廣播，以免吸引民眾聚集。

至於投票日的防疫部署，新加坡政府不但把票站數目增加兩成多至近1,100個，又向選民提供前往票站的建議時間，並安排長者在早上時段先行投票，以達到分流作用；選民更可先行上網了解票站排隊人數，以免人群聚集，增加病毒傳播風險。抱恙或正在居家隔離的選民必須在晚上7至8時的特設時段投票，醫院病人或在指定居所隔離者則不能投票。

投票當日，選民排隊時須保持一米距離，除了到票站後須拉下口罩讓選舉人員確認身份外，全程必須戴口罩。當局又規定選民領取選票前須消毒雙手，再戴上即棄手套，可自攜筆填選名單；但到了投票時段後期，鑑於人數眾多，投票時間延長兩小時至晚上10時，並取消了佩戴手套的規定。

韓國：疫情無阻民眾投票熱情

韓國在今年4月舉行國會選舉，當時規定選民投票時須戴口罩及手套。

選舉日不變，變的是投票站的衞生標準。選舉日前，韓國政府不但特製宣傳品，提醒民眾注意投票期間各項防疫措施，又容許新冠肺炎患者、隔離人士和醫護人員可以預先郵寄投票，更特意在投票日前的周五及周末增設投票時段（有26%選民選擇提早投票）。此外，各個參選黨派亦自覺地減少聚集拉票和造勢活動，轉戰網上。

投票當天，韓國新增27名新冠肺炎患者，約3,000人正在治療。各方毫不鬆懈，政府為選民提供消毒搓手液和即棄手套，規定選民須探熱、戴口罩，排隊期間要相隔至少一米距離，並只可在選舉人員核對身份時脫下口罩。此外，被居家隔離而無病徵者，可以在傍晚特設時段到票站投票。結果，在約六萬名隔離人士中，有13,642人（佔比22.8%）現身票站。他們必須在晚上7時前回家，之後要向政府報到，否則警方會上門查問。約8.5萬名海外選民是少數被「停權」的一群，因為政府不鼓勵僑民在外地疫情嚴峻之際外出。

繼續閱讀：立法會選舉疫下遇阻 暴露投票制度一直落後

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《他山之石可借鑑 疫下選舉非不能 重在變通》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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