編者按：儘管遭西方媒體和政客諸多批評，俄羅斯總統普京在國內的民調支持率長期處於高位，最新因疫情下跌至59%，在國民心中，其聲望甚至高於二十世紀以來俄國、蘇聯其他領袖，更獲其傳記作者譽為「俄羅斯的魂」。何以國內外輿論有如此大反差？藉被視為有助普京爭取連任的憲法修正案於本月生效之際，曾在俄羅斯工作並跟當地民間有較廣泛聯繫的本文作者，為我們對這個矛盾現象提供獨家解讀。 《紐約客》（The New Yorker）主編大衛．雷姆尼克（David Remnick）曾形容俄羅斯是「新聞從業員的天堂」。曾經，它在冷戰時期是唯一能夠與美國叮噹馬頭的國家。如今，即使其輝煌不再如昔，仍是歐美媒體的焦點。

談到俄羅斯，不少人想起「永遠連任的普京」。本年初，俄政府提出修憲，內容涉及國內法凌駕國際法、國家議事會（State Council）的權限、調整福利政策、鞏固東正教在俄國社會的正當性（legitimacy）和禁止同性婚姻等。理所當然，引起國際社會最大迴響的是，修憲後普京的過往任期將歸零計算，即意味他在2024年任期完結後，可競逐連任。假如他再度成功連任兩次，他的任期最多可至2036年。

儘管俄國面對新冠肺炎疫情和油價插水夾擊，修憲仍獲得近78%的選民支持。當西方媒體批評普京為「獨裁者」的同時，更值得深究的是，何以他得到大多數國民的支持，而這次修憲背後布下的又是一盤怎樣的政治棋局？

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《「普京2036」傳奇是如何煉成的》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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