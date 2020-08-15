【立法會延任】 何俊仁反對「總辭」：民主派不會被抗爭派綁架

全國人大常委會周二（8月11日）表決通過《第六屆立法會繼續履行職責的決定》，延長現屆立法會任期至少一年至下屆選舉。有抗爭派呼籲民主派議員「總辭」，即用全體辭職的方式全面抵制議會，以表達對特區政府押後選舉的不滿。然而，「總辭」風險甚高，幾可預見所有政府法案將會暢通無阻，屆時或重蹈1997年泛民集體抵制「臨時立法會」的覆轍。民主派陷入去留兩難之際，泛民第一大黨民主黨前主席何俊仁罕有開腔，表明留任較為明智。

何俊仁指出，爭取民主仍需要多元化抗爭。（資料圖片／李澤彤攝）

留任是為選民負責 亦是爭取抗爭空間

早於2016年卸任立法會議員的何俊仁，接受《香港01》訪問時直言，無論是為引起國際輿論注意，抑或表態否認立法會的正當性、向北京施壓，「（總辭）沒有很大的意義。」

他反問：「如果這次我們不留任，那麼下一屆還要不要選舉？他們（抗爭派）沒有這個答覆，可能並沒有想過。」在他看來，如果此時民主派退出立法會，但明年繼續參選，必然會引發選民質疑——當初有機會繼續履職，為什麼不做？現在為什麼又要來選？

何俊仁指出，留任其實是對選民負責，並傳達民主派「不逃避、不撤退，守住前線」的重要信息。他說，這正好向選民展現民主派的理念和意志，「用一切的方法爭取每一個空間，來保障市民的權力，保衛我們的價值觀，反對不合理的改變」，所以意義重大。

他憂心的是，如果民主派「總辭」，未來一年很有可能出現建制派把持議會的局面，故忍不住再反問：「我們是不是要放棄反對的機會？如果有一些非常不合理的法案通過，很多不應該花的錢亂花，起碼要有人要在立法會提出最強烈的反對。」

何俊仁指出，留任其實是對選民負責，並傳達民主派「不逃避、不撤退，守住前線」的重要信息。（資料圖片）

何俊仁以新加坡社會主義陣線為例，說明無論是對黨派建設還是政局發展而言，「總辭」都未必是一條好的出路。上世紀六十年代，當時新加坡最大的反對黨、社會主義陣線領導人李紹祖認為新加坡獨立後的政權不合法，聯同黨友發起杯葛國會的行動轉投街頭抗爭，結果卻開創了人民行動黨「一黨獨大」的局面——1968年後的13年間，國會所有議席都由人民行動黨壟斷，李光耀政府也藉此通過非常手段對付勢力龐大的左翼反對派。

何俊仁提醒，香港民主派應該以此為鑒，「後來社陣承認，這是個最大的錯誤。當他們再出來參選，黨魁對選民說，對不起我們錯了，希望你們再給我們機會。但是沒有人再給他們機會了。」

爭取民主需要多元化抗爭

「兄弟爬山，各自努力。」何俊仁說，爭取民主仍需要多元化抗爭。

「我們在抗爭的過程中，需要有不同的人扮演不同的角色。作為一個團體，要多元化的抗爭，不同方式的抗爭。」他解釋道，部份激烈抗爭派不願與建制合作，選擇街頭或海外抗爭，民主派並不批評這樣的抗爭方式，「因為我們需要尊重多元化的抗爭途徑，也尊重不同人的選擇。但很不幸的是，總是有一些人罵自己人，而且常常把自己人看做敵人。這是對民主運動是一個傷害。」

何俊仁強調，民主派不會被抗爭派綁架，「我們尊重持不同意見的抗爭派，不會把他們看做敵人。」（資料圖片）

這實則違背了民主社會開放而包容的精神。在何俊仁看來，民主從來都是尊重多元的，一個民主開放的社會需要多元的價值觀，「我們要相信，這些不同的理念可以和平台共存。開放民主多元化的特征，就是互相包容互相尊重。」

在此前提下，何俊仁強調，民主派不會被抗爭派綁架，「我們尊重持不同意見的抗爭派，不會把他們看做敵人。」

三種情況下可以考慮總辭

有部份抗爭派人士質疑，現屆議員延任並未得到任何民意授權。對此，何俊仁並不認同，「因為現在議員全都是上屆選舉後留任，而不是委任的。」他指出，如果中央要求委任立法會議員而不經選舉產生，民主派當然可以提出質疑，甚至以「總辭」提出抗議。

「如果要『總辭』，必須有好的理由。」何俊仁解釋，如果議員留任後有不恰當的要求，例如對議員構成侮辱或取消部份議員資格，則需另外考慮總辭的必要性。此外，如果有很多市民要求民主派議員總辭，也需尊重市民的意見——「但現在不是這樣。」他說。

更多《香港01》深度報道文章：

以「可信媒體」拉起封鎖線 這就是警方與傳媒和解的方式嗎？

【立法會延任】抗爭派籲泛民「總辭」 學者：不尊重選民

立會延任｜議員任期四年變五年 人大常委變相修改《基本法》？

立法會選舉延期︳議會任期是三年、四年、五年？草委是這樣考慮的

【新冠肺炎．深度】為什麼香港必須力爭「清零」？

【新冠肺炎．深度】中央援助後 為何全民檢測仍難落實？

【新冠肺炎．深度】當「反對內地醫護援港」 究竟「反對」什麼？

深度｜近百建制落選人獲委任分區委員會席位 會否架空區議會？

新冠肺炎．深度｜「疫情來自獲豁免人士？」—他們沒告訴你的是…